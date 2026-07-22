Tiêu điểm quốc tế 22.7: Ông Trump muốn Iran trả giá đắt | Đụng độ Trung Quốc - Philippines

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Tiêu điểm quốc tế' ngày 22.7.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.