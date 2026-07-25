Tiêu điểm quốc tế 25.7: Ông Trump mất kiên nhẫn với Iran? | Hàn Quốc 'chuyển hướng tiếp cận' Triều Tiên

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Tiêu điểm quốc tế' ngày 25.7.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.