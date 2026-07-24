Tiêu điểm quốc tế 24.7: Iran sẵn sàng ăn miếng trả miếng | Ukraine thay tư lệnh sẽ ra sao?

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Tiêu điểm quốc tế' ngày 24.7.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.