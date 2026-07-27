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Tiêu điểm quốc tế 27.7: Mỹ tạm hoãn leo thang với Iran? | Ông Trump nói ‘nhiệm kỳ 3’ sẽ tốt hơn
Video Thế giới

Tiêu điểm quốc tế 27.7: Mỹ tạm hoãn leo thang với Iran? | Ông Trump nói ‘nhiệm kỳ 3’ sẽ tốt hơn

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
Kính mời quý vị theo dõi bản tin Tiêu điểm quốc tế ngày 27.7.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

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Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Tiêu điểm quốc tế' ngày 26.7.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

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