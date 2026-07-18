Tiêu điểm quốc tế ngày 18.7: Lãnh đạo quân sự Ukraine lục đục | Houthi sẽ giúp Iran đánh trả?

Tin liên quan Quyết định hé lộ mâu thuẫn lớn trong thượng tầng quân sự Ukraine Sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov bị cách chức, một bài báo trên tờ Ukrainska Pravda đã hé lộ hậu trường xung quanh quyết định của Tổng thống Volodymyr Zelensky chia tay một trong những cộng sự thân cận nhất của ông. Giám đốc CIA nói gì về thương vong của Nga ở Ukraine? Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Tiêu điểm quốc tế điểm nóng quốc tế tin quốc tế sáng nay lãnh đạo quân sự Ukraine
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