Tiêu điểm quốc tế ngày 19.10: Cháy nổ tại căn cứ Canada | Paris rúng động

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Tiêu điểm quốc tế' ngày 19.10.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.