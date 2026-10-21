Tiêu điểm quốc tế ngày 21.10: Iran cảnh báo xung đột tái diễn | Ông Trump khuyên Pháp đóng cửa biên giới

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