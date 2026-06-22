Tiêu điểm quốc tế ngày 22.6: Lãnh đạo Ukraine căng thẳng với Ba Lan | Nguy cơ với nhiều người nhập tịch Mỹ

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Tiêu điểm quốc tế' ngày 22.6.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.