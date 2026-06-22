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Tiêu điểm quốc tế ngày 22.6: Lãnh đạo Ukraine căng thẳng với Ba Lan | Nguy cơ với nhiều người nhập tịch Mỹ
Video Thế giới

Tiêu điểm quốc tế ngày 22.6: Lãnh đạo Ukraine căng thẳng với Ba Lan | Nguy cơ với nhiều người nhập tịch Mỹ

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Tiêu điểm quốc tế' ngày 22.6.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

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