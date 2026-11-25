Tiêu điểm quốc tế ngày 25.11: NVIDIA lại gây tranh cãi | Iran đòi Mỹ bồi thường

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Tiêu điểm quốc tế' ngày 25.11.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.