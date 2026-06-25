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Tiêu điểm quốc tế ngày 25.6: Thượng viện làm khó ông Trump | Ông Zelensky bỏ họp ở Ba Lan
Video Thế giới

Tiêu điểm quốc tế ngày 25.6: Thượng viện làm khó ông Trump | Ông Zelensky bỏ họp ở Ba Lan

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Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Tiêu điểm quốc tế' ngày 25.6.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

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