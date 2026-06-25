Tiêu điểm quốc tế ngày 25.6: Thượng viện làm khó ông Trump | Ông Zelensky bỏ họp ở Ba Lan

Tin liên quan Tiêu điểm quốc tế ngày 22.6: Lãnh đạo Ukraine căng thẳng với Ba Lan | Nguy cơ với nhiều người nhập tịch Mỹ Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Tiêu điểm quốc tế' ngày 22.6.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý. Tiêu điểm quốc tế ngày 23.6: Ukraine ra đòn UAV dữ dội | Mỹ - Iran đàm phán trong trắc trở Tiêu điểm quốc tế ngày 24.6: Moscow vá lưới phòng không | Iran có mua nông sản Mỹ? Chia sẻ Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Tiêu điểm quốc tế bản tin quốc tế tin quốc tế thời sự quốc tế tin thế giới
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