Tiêu điểm quốc tế ngày 27.6: Belarus cảnh báo Ukraine | Động đất dịch chuyển cả đất nước

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Tiêu điểm quốc tế' ngày 27.6.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.