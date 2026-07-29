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Tiêu điểm quốc tế ngày 29.7: Mỹ cạn mục tiêu ở Iran? | Nga bác tin về binh sĩ Triều Tiên
Video Thế giới

Tiêu điểm quốc tế ngày 29.7: Mỹ cạn mục tiêu ở Iran? | Nga bác tin về binh sĩ Triều Tiên

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Kính mời quý vị theo dõi bản tin Tiêu điểm quốc tế ngày 29.7.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

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