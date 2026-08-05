Tiêu điểm quốc tế ngày 5.8: Ukraine không cần gia nhập NATO | Ông Trump trách đại gia dầu khí

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Tiêu điểm quốc tế' ngày 5.8.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.