Tiêu điểm quốc tế ngày 6.10: Tàu sân bay Mỹ đến Phuket | Ấn Độ làm cầu nối Nga-Ukraine?

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Tiêu điểm quốc tế' ngày 6.10.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.