Tiêu điểm quốc tế ngày 5.10: Ukraine không dừng không kích | Ngàn tỉ USD đổ vào AI

Tin liên quan Tiêu điểm quốc tế ngày 4.10: Chiến dịch táo bạo của Ukraine | Phiên hành hình thất bạiKính mời quý vị theo dõi bản tin 'Tiêu điểm quốc tế' ngày 4.10.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.Tổng thống Ukraine nói sẽ tiếp tục tấn công cơ sở lọc dầu của Nga Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Tiêu điểm quốc tế ukraine không kích nga ukraine tấn công nhà máy lọc dầu nga Chiến sự Ukraine bản tin quốc tế điểm nóng quốc tế
Bình luận (0)