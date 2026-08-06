Tiêu điểm quốc tế ngày 6.8: Mỹ 'đốt' tên lửa vì Iran | Lộ 'đá đói' dưới đáy sông

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Tiêu điểm quốc tế' ngày 6.8.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.