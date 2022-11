Tiểu đoàn 261 Giron nhận huân chương hữu nghị từ Cuba

Lễ trao tặng huân chương diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức TP.HCM của ông Fernando Gonzalez Llort, anh hùng Cộng hòa Cuba, từ ngày 12 đến ngày 15.11. Tham dự sự kiện có các cựu chiến binh Tiểu đoàn 261 Giron, các cựu sinh viên Việt Nam tại Cuba cùng đại diện Tổng lãnh sự quán Cuba tại TP.HCM.

Phát biểu tại sự kiện, ông Llort cho biết Tiểu đoàn 261 Giron là biểu tượng cho tình hữu nghị đoàn kết giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam và Cuba. Trải qua những năm tháng đấu tranh giành độc lập và sau đó xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, quan hệ giữa hai nước ngày càng bền chặt, keo sơn.

Ông Llort nhắc lại câu nói nổi tiếng của cố Chủ tịch Cuba Fidel Castro trong chuyến thăm Quảng Trị năm 1973: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình". Theo chủ tịch ICAP, trong thời bình hiện nay, câu nói này có thể không còn được hiểu chính xác theo nghĩa đen, nhưng tinh thần của nó vẫn mãi mãi trường tồn.

Ông Llort cảm ơn chính phủ và nhân dân Việt Nam đã luôn kề vai sát cánh, hết mình hỗ trợ Cuba vượt qua những khó khăn thử thách, cụ thể mới đây nhất là vụ cháy nổ kho dầu ở thành phố Matanzas cũng như cơn bão Ian đổ bộ vào khu vực miền tây Cuba.

Ông Bùi Hữu Huynh, trưởng ban liên lạc truyền thống Tiểu đoàn 261 Giron tại TP.HCM, thay mặt tiểu đoàn lên nhận huân chương. Ông bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ mà chính phủ và nhân dân Cuba dành cho Việt Nam.





Theo báo Quân đội Nhân dân, Tiểu đoàn 261 chính thức được thành lập vào ngày 2.1.1961 tại một vùng giải phóng thuộc tỉnh Long An, gần biên giới Campuchia (nay thuộc huyện Thạnh Hóa của Long An). Đây là đơn vị chủ lực đầu tiên của Quân khu 8 cũ, gồm 7 tỉnh: Long An, Mỹ Tho, Gò Công, Bến Tre, Kiến Tường, Kiến Phong và An Giang.

Tiểu đoàn 261 đã cùng bộ đội địa phương tham gia nhiều trận đánh mà chiến công không thể không nhắc đến là Chiến thắng Ấp Bắc vào ngày 2.1.1963. Chiến thắng này không những tạo tiếng vang lớn cho cách mạng miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ, mà còn vang danh trên thế giới.

Sau khi hay tin, lãnh tụ Fidel Castro đã cho xây dựng Tượng đài Chiến thắng Ấp Bắc ngay trên lãnh thổ Cuba và quyết định trao tặng lá cờ mô tả chiến thắng trên bãi biển Giron cho Tiểu đoàn 261. Bãi biển này chính là nơi mà lực lượng cách mạng Cuba, do ông Fidel Castro lãnh đạo, đã đẩy lùi cuộc tấn công của 1.500 lính đánh thuê được Mỹ hỗ trợ vào ngày 19.4.1961. Ngoài lá cờ thêu dòng chữ "Tiểu đoàn 261 - Giron", ông Fidel Castro còn gửi tặng Tiểu đoàn 261 một khẩu súng ngắn 12mm mà lực lượng Cuba thu được tại bãi biển Giron trong trận đánh.

Từ đó, Tiểu đoàn 261 cũng được gọi là Tiểu đoàn 261 Giron và trở thành biểu tượng cho mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba. Ngày nay, Tiểu đoàn 261 Giron được biên chế trong đội hình Trung đoàn 2, Sư đoàn 8, Quân khu 9. Hiện lá cờ và khẩu súng ngắn nói trên vẫn đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lực lượng vũ trang Quân khu 9, theo báo Quân đội Nhân dân.