Tiểu đường: 4 sai lầm ăn uống khiến thận tổn thương nhanh hơn

Trong khi đó, chế độ ăn uống lại có ảnh hưởng rất lớn. Điều chỉnh đúng chế độ ăn có khả năng làm chậm tiến trình tổn thương thận. Ngược lại, nếu ăn sai cách sẽ khiến bệnh tiến triển nhanh hơn, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Người tiểu đường muốn bảo vệ thận cần tránh các món chứa nhiều phốt pho như xúc xích, thịt nguội, thịt xông khói... ẢNH: AI

Nhiều người tiểu đường chỉ chú ý đến giảm đường mà bỏ qua các yếu tố khác như lượng protein, muối, phốt pho hay chất béo. Để giảm nguy cơ thận bị tổn thương, trong chế độ ăn, người có tiểu đường cần tránh những sai lầm sau:

Ăn quá nhiều protein

Protein là dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Thế nhưng, ăn quá nhiều, nhất là từ thịt đỏ và thịt chế biến, có thể gây hại cho thận. Khi tiêu hóa protein, cơ thể tạo ra các chất thải như ure và ammonia. Thận phải làm việc nhiều hơn để lọc bỏ chúng. Hệ quả làm tăng áp lực lên cầu thận, lâu dài gây tổn thương thận.

Vấn đề không phải là kiêng hoàn toàn protein mà là kiểm soát lượng nạp vào và ưu tiên nguồn protein lành mạnh. Những nguồn này là cá, đậu hoặc các loại thực vật như nấm, hạnh nhân, hạt chia.





Ăn quá mặn

Ăn mặn là một trong những yếu tố nguy cơ rõ ràng nhất đối với bệnh thận, đặc biệt ở người tiểu đường. Muối giàu natri. Natri sẽ làm cơ thể giữ nước, khiến thể tích máu tăng lên và kéo theo huyết áp tăng. Khi đó, áp lực lên cầu thận cũng tăng, khiến thận nhanh bị tổn thương hơn.

Ăn nhiều món giàu phốt pho

Phốt pho là khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu nạp quá nhiều, đặc biệt từ thực phẩm chế biến sẵn, có thể gây hại cho thận. Khác với phốt pho tự nhiên trong thực phẩm, phốt pho từ phụ gia được hấp thu gần như hoàn toàn, khiến lượng phốt pho trong máu tăng nhanh. Phốt pho cao sẽ góp phần làm tổn thương mô thận và tăng nguy cơ biến chứng tim mạch.

Thiếu chất xơ

Chất xơ thường không được chú ý đúng mức nhưng lại quan trọng với việc bảo vệ thận. Một chế độ ăn ít chất xơ sẽ làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, từ đó ảnh hưởng gián tiếp đến chức năng thận.

Khi hệ vi sinh bị rối loạn, cơ thể sẽ tạo ra nhiều chất độc chuyển hóa hơn. Các chất này sẽ được thận lọc bỏ. Hệ quả làm tăng gánh nặng cho thận và kích thích viêm trong thận, theo Healthline.