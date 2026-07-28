Tiêu hủy 75.937 hộp sản phẩm bột rau vi phạm, buộc doanh nghiệp nộp lại 3,28 tỉ đồng

Ngày 28.7, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) đã thông tin về việc tiêu thụ sản phẩm bột rau vi phạm của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Eherbal.

Sản phẩm bột rau Eherbal vi phạm quy định về chất lượng, buộc phải tiêu hủy ẢNH: DMS CUNG CẤP

Trước đó, ngày 29.12.2025, đoàn kiểm tra do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) và Chi cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội đã kiểm tra Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Eherbal cùng các địa điểm liên quan.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Việt Hùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ quản lý thị trường, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước, cho biết, cơ quan chức năng phát hiện một số sản phẩm của doanh nghiệp có dấu hiệu là hàng giả. Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Sau quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định vụ việc không thuộc trường hợp xử lý hình sự và chuyển hồ sơ về Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước để xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Đến ngày 20.7, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Eherbal với tổng số tiền 580 triệu đồng, đồng thời buộc doanh nghiệp nộp lại hơn 3,28 tỉ đồng, là số tiền thu lợi bất hợp pháp vào ngân sách Nhà nước và thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Cũng theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Eherbal buộc phải tiêu hủy toàn bộ 75.937 hộp sản phẩm bột rau các loại, có sự giám sát chặt chẽ của Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước và các đơn vị liên quan, bảo đảm toàn bộ hàng hóa vi phạm được tiêu hủy 100%, không để tái lưu thông trên thị trường.

Gần đây nhất, ngày 21.7, Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Eherbal đã có thông báo thu hồi sản phẩm “bột củ dền hạt chia”, số công bố 09/EHERBAL/2025 ngày 18.4.2025.

Cụ thể, sản phẩm thuộc diện thu hồi mang số lô 011225, sản xuất ngày 3.12.2025, hạn sử dụng đến ngày 3.12.2026, tổng số lượng cần thu hồi là 40.108 hộp.

Cũng theo thông báo, trong quá trình rà soát và kiểm soát chất lượng nội bộ, doanh nghiệp ghi nhận hàm lượng dinh dưỡng thực tế của sản phẩm chưa phù hợp với thông tin đã công bố, đây là vấn đề phát sinh trong khâu công bố sản phẩm, không liên quan đến quá trình bảo quản, vận chuyển hoặc sử dụng của khách hàng, đại lý.

Các sản phẩm được thu hồi từ ngày 21.7 đến ngày 21.8. Doanh nghiệp này yêu cầu hệ thống sản xuất, kinh doanh dừng sản xuất, đặt hàng, nhập hàng, trưng bày, phân phối và bán sản phẩm thuộc lô thu hồi. Các đại lý, nhà phân phối phải bàn giao số hàng còn tồn, đồng thời báo cáo kết quả thu hồi trước ngày 22.8 để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Người tiêu dùng đã mua sản phẩm có thể liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp để đổi trả hoặc hoàn tiền. Doanh nghiệp cam kết chịu toàn bộ chi phí liên quan đến việc thu hồi và đổi trả sản phẩm.