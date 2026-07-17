'Tiểu Long Nữ' Phạm Văn Phương và nỗi ám ảnh phải giữ ngoại hình hoàn hảo

Phạm Văn Phương thời trẻ ẢNH: AFP

Theo AsiaOne, xuất hiện trong một chương trình phát thanh hôm 15.7, Phạm Văn Phương trải lòng về nỗi ám ảnh ngoại hình khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Ngôi sao 55 tuổi chia sẻ: "Trước đây, tôi từng chú trọng quá mức đến việc phải có vóc dáng hoàn hảo. Tôi thường xuyên cân và luôn thấy không vui nếu cân nặng vượt quá 49kg". Để kiểm soát cân nặng hết mức, nữ diễn viên phim Thần điêu đại hiệp sử dụng đủ biện pháp từ tập luyện cho đến chế độ ăn nghiêm ngặt. Cô thường nhảy dây mỗi ngày trước khi đi làm, tránh xa tinh bột, chỉ ăn canh cá thái lát cho bữa trưa, tối và sẽ rửa rau đã nấu chín qua nước để loại bỏ hết dầu thừa trong đó.

Việc cao 1,71m nhưng chỉ nặng 49kg khiến cơ thể của Phạm Văn Phương mất cân bằng. Chỉ số cơ thể (BMI) của cô thời điểm đó là 16,76, thấp hơn nhiều so với mức bình thường, thuộc nhóm thiếu cân. Khi được hỏi việc không ăn tinh bột có ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân không, minh tinh Singapore chia sẻ: "Lúc đó tôi không quan tâm đến chuyện vui hay buồn, điều tôi nghĩ là mình sẽ cố gắng hết sức. Tôi luôn muốn mình trông thật hoàn hảo". Mỹ nhân 7X thừa nhận mặc dù hài lòng với ngoại hình của mình trong gương, nhưng cô ấy cảm thấy cơ thể yếu ớt và mệt mỏi.

Phạm Văn Phương cho biết cô đã áp dụng các phương pháp giữ dáng khắc nghiệt vì thời đó các phần mềm, chức năng chỉnh sửa ảnh chưa phổ biến và hiện đại. Nếu có bất kỳ khuyết điểm nào trên cơ thể, nghệ sĩ sẽ phải điều chỉnh bằng nhiều cách khác nhau như thay đổi tư thế, góc chụp… Điều này khiến cô ấy chú trọng hơn đến chế độ ăn uống của mình để trông đẹp hơn trước ống kính. "Đây không chỉ là nỗi lo lắng đơn thuần, mà đã trở thành yêu cầu công việc để thể hiện bản thân hoàn hảo nhất trước mọi người", bà xã Lý Minh Thuận chia sẻ.

Phạm Văn Phương tươi trẻ, rạng rỡ ở tuổi 55 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INSTAGRAM PHẠM VĂN PHƯƠNG

Nữ diễn viên cho biết nỗi ám ảnh về ngoại hình đã thay đổi khi mình trở thành mẹ. Cô hiểu rõ cơ thể mình hơn, ưu tiên sức khỏe bản thân để có đủ năng lượng chăm sóc tốt cho con trai Zed. "Giờ đây khi đã hiểu rõ cơ thể mình, tôi không cần phải leo lên cân nữa nên tôi không còn để nó ở nhà", sao phim Thanh Xà Bạch Xà kể.

Mặc dù vậy, Phạm Văn Phương thừa nhận cô vẫn đôi lúc cảm thấy áp lực về ngoại hình, đặc biệt là mỗi khi sắp tham dự một sự kiện nhưng lại không mặc vừa những trang phục đã chuẩn bị. "Tôi nghĩ mình cần một chút áp lực để có động lực giữ vóc dáng và diện những bộ quần áo đẹp. Nhưng đó là áp lực mà tôi tự nguyện chấp nhận, đồng thời cũng là lời nhắc nhở dành cho chính mình", bà mẹ một con bộc bạch. Cùng với đó, cô cũng thừa nhận rằng tập thể dục đầy đủ, chế độ ăn uống tốt, duy trì tinh thần lạc quan và chăm sóc bản thân là yếu tố rất quan trọng để giữ gìn sự trẻ trung.

Phạm Văn Phương cho biết chồng cô - tài tử Lý Minh Thuận rất đam mê thể dục và thường tập thể dục hàng tiếng đồng hồ mỗi lần. "Anh ấy hay cằn nhằn tôi vì không tập thể dục đủ, nhưng tôi biết mình chỉ có thể chạy 20 phút mỗi ngày thôi. Nếu tôi chạy thêm 10 đến 15 phút nữa, tôi sẽ không còn đủ năng lượng cho phần còn lại của ngày. Tôi biết giới hạn của mình", nữ diễn viên chia sẻ.

Phạm Văn Phương từng nổi đình đám với vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp bản 1998 của TCS ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP

Phạm Văn Phương sinh năm 1971, cô gia nhập làng giải trí từ thập niên 1990 và nhanh chóng được biết đến là nữ diễn viên hàng đầu màn ảnh Singapore. Nữ diễn viên sở hữu nhiều tác phẩm ăn khách, trong đó phải kể đến nhiều bộ phim hợp tác cùng Lý Minh Thuận: Thanh Xà Bạch Xà, Có tình có nghĩa, Truyền thuyết Hằng Nga… Đặc biệt, bộ đôi này nổi tiếng nhất với vai Dương Quá - Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp bản 1998. Họ kết hôn năm 2009, có một con trai hiện 12 tuổi.

Những năm gần đây, Lý Minh Thuận vẫn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, thường xuyên đi về giữa Đài Loan - Singapore để đảm bảo lịch trình quay phim, làm việc. Trong khi đó, Phạm Văn Phương ít đóng phim hơn trước, lui về vun vén tổ ấm nhỏ, có công việc kinh doanh riêng và vẫn đắt show quảng cáo, sự kiện.