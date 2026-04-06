Vợ chồng Lý Minh Thuận - Phạm Văn Phương bị mạo danh

Phía Lý Minh Thuận - Phạm Văn Phương lên tiếng sau khi phát hiện bị giả mạo trên mạng ẢNH: INSTAGRAM NV

Theo AsiaOne, cuối tuần qua, công ty quản lý của Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương đã đưa ra thông cáo báo chí chính thức sau khi một tài khoản mạng xã hội mạo danh minh tinh họ Phạm. Phía này chỉ ra một bài đăng trên Facebook có hình ảnh cặp sao phim Thần điêu đại hiệp đang xếp hàng ở một trung tâm thương mại của Singapore để mua một chiếc đồng hồ. Trong bức ảnh khác, tài tử họ Lý được nhìn thấy đeo một chiếc đồng hồ như quảng cáo. Bài đăng cũng tiết lộ rằng họ đã mua được một chiếc đồng hồ với giá tốt sau một hồi lâu xếp hàng bên ngoài cửa hàng.

Những hình ảnh này được cho là sản phẩm của công nghệ chỉnh sửa. Đính kèm đó là một đường liên kết mua sắm đáng ngờ và nội dung quảng cáo sai sự thật, lợi dụng danh tiếng của hai nghệ sĩ để thu hút những người nhẹ dạ cả tin trên mạng.

Cặp sao bị kẻ gian lợi dụng danh tiếng, hình ảnh để trục lợi ẢNH: INSTAGRAM NV

Công ty quản lý của vợ chồng Lý Minh Thuận cho biết họ đã xác minh thông tin với hai nghệ sĩ và được khẳng định thông tin kể trên hoàn toàn sai sự thật và bịa đặt. Đơn vị này cảnh báo mọi người cần cẩn trọng trong việc tiếp nhận thông tin và không tin vào những tài khoản chưa được xác thực. Họ cũng kêu gọi mọi người không nên nhấp vào liên kết, đặt đơn hàng hay cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Công ty cũng cho biết sẽ tiến hành các hành động pháp lý và bảo lưu quyền truy tố các hành vi bất hợp pháp. Cùng với đó, họ khuyến cáo người hâm mộ chỉ nên tham khảo các nền tảng chính thức của công ty cũng như chính chủ để biết thông tin về cặp đôi.

Lý Minh Thuận cũng đăng tải thông tin kể trên lên trang cá nhân và bày tỏ nỗi bức xúc: "Nếu muốn lừa đảo ai đó, ít nhất các người hãy làm cho thuyết phục hơn một chút! Với kỹ năng tệ hại như vậy mà vẫn dám tung ra những thứ này à? Hãy đi đúng đường và cư xử cho đúng mực đi".

Tổ ấm hạnh phúc của cặp tài tử - minh tinh hàng đầu làng giải trí Singapore ẢNH: INSTAGRAM NV

Lý Minh Thuận - Phạm Văn Phương được biết đến là cặp đôi vàng của làng giải trí Singapore. Cả hai cùng sinh năm 1971, hoạt động cùng thời và có cơ hội hợp tác chung trong nhiều tác phẩm: Thanh Xà Bạch Xà, Có tình có nghĩa, Truyền thuyết Hằng Nga, Tình yêu thời SARS… Đặc biệt, bộ đôi này nổi tiếng nhất với vai Dương Quá - Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp bản 1998.

Không chỉ kết hợp ăn ý trên màn ảnh, họ còn có chuyện tình đáng ngưỡng mộ ngoài đời. Cặp đôi bên nhau từ đầu thập niên 2000 nhưng mãi đến năm 2005 mới xác nhận mối quan hệ. Họ từng vượt qua nhiều sóng gió (trong đó có biến cố Lý Minh Thuận phải đi tù năm 2007) trước khi về chung nhà bằng đám cưới gây sốt làng giải trí Hoa ngữ hồi 2009. Cặp đôi có một con trai tên Zed.

Những năm gần đây, Lý Minh Thuận vẫn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, thường xuyên đi về giữa Đài Loan - Singapore để đảm bảo lịch trình quay phim, làm việc. Trong khi đó, Phạm Văn Phương ít đóng phim hơn trước, lui về vun vén tổ ấm nhỏ, có công việc kinh doanh riêng và vẫn đắt show quảng cáo, sự kiện.