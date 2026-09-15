Tiểu sử anh Nguyễn Kim Quy, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 5, khóa IX diễn ra chiều 15.9, đã hiệp thương cử anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa IX.

Cũng tại hội nghị, Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã hiệp thương cử anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, giữ chức Phó chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa IX.

Hội nghị cũng hiệp thương cử anh Đỗ Tuấn Hanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, giữ chức Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa IX.

Xin giới thiệu Infographic về tiểu sử của anh Nguyễn Kim Quy, anh Lê Hải Long và anh Đỗ Tuấn Hanh do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cung cấp: