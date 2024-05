Tiêu tăng giá còn cà phê, sầu riêng rớt mạnh

Sáng nay 4.5, giá cà phê trong nước giảm cực mạnh, khoảng 12.500 đồng/kg. Đây được xem là mức giảm lớn nhất thời gian qua tại các phiên giao dịch. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây nguyên còn 118.100 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ở mức giá 118.000 đồng/kg; tại Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 118.200 đồng/kg. Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với 117.500 đồng/kg.

Giá sầu riêng ngày 4.5 cũng tiếp tục đứng ở mức thấp. Cụ thể, giá sầu riêng riêng Ri6 xô ở Tây Nam bộ 70.000 - 88.000 đồng/kg, sầu riêng Ri6 đẹp 85.000 - 88.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp 113.000 - 115.000 đồng/kg; sầu riêng Thái xô ở mức 93.000 - 95.000 đồng/kg. Nhiều trường hợp thương lái không thỏa thuận được giá với chủ vườn đã bỏ cọc và để mặc cho sầu riêng chín rụng.

Ở Đông Nam bộ, giá sầu riêng Ri6 loại 1 được thu mua ở mức 68.000 - 70.000 đồng/kg, sầu riêng Thái đẹp ở mức 110.000 - 113.000 đồng/kg; trong khi đó sầu riêng Thái xô 85.000 - 90.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá hồ tiêu lại đang tăng mạnh khi lượng hàng tồn kho không còn nhiều và nông dân chủ động găm giữ hàng. Tại khu vực Tây nguyên và Đông Nam bộ, giá tiêu hôm nay đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg. Hiện tại giá tiêu tại Đắk Lắk đã tăng lên mức 101.000 đồng/kg, Gia Lai 100.000 đồng/kg, Đắk Nông 100.000 đồng/kg.

Giá tiêu tại Đồng Nai tăng lên 100.000 đồng/kg, bằng với Bà Rịa - Vũng Tàu trong khi giá tiêu tại Bình Phước lên 101.000 đồng/kg.

Theo số liệu báo cáo của Bộ NN-PTNT, trong 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu hồ tiêu đạt 83.783 tấn, với kim ngạch hơn 353 triệu USD, giảm 18,3% về lượng, nhưng tăng 11,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2023. Từ đầu năm đến nay, giá tiêu xuất khẩu và giá tiêu trong nước liên tục tăng, trong đó giá tiêu xuất khẩu bình quân tháng 4.2024 đạt 4.342 USD/tấn, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 37,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) dự báo, thời gian tới giá tiêu sẽ tiếp tục tăng, giúp ngành hàng hồ tiêu cán mốc 1 tỉ USD xuất khẩu trong năm nay.