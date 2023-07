Tiêu thụ điện ở Hà Nội lập kỷ lục mới, cao chưa từng có

Ngày 29.7, Tổng công ty Điện lực TP.Hà Nội (EVNHANOI), cho biết do ảnh hưởng thời tiết nắng nóng gay gắt, sản lượng tiêu thụ điện trên toàn thành phố liên tục tăng cao trong tuần từ ngày 21 - 27.7.

Đặc biệt, trong ngày 27.7, Hà Nội đã ghi nhận kỷ lục mới về sản lượng điện tiêu thụ trong ngày lớn nhất với trên 101 triệu kWh, vượt gần 1 triệu kWh so với sản lượng điện tiêu thụ trong ngày cao nhất năm 2022.



Theo EVNHANOI, sản lượng điện tiêu thụ trong sinh hoạt trong địa bàn thành phố tăng rất cao, phần lớn do nhu cầu sử dụng nhiều thiết bị làm mát như: điều hoà nhiệt độ, quạt, tủ lạnh... Thời tiết nắng nóng gay gắt cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng hoạt động và suy giảm hiệu suất của các thiết bị điện.



EVNHANOI khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết và hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào khung giờ cao điểm tiêu thụ điện từ 10 giờ đến 14 giờ và từ 19 giờ đến 23 giờ hàng ngày; sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ, đặt ở mức 26 - 27°C trở lên, kết hợp với quạt.

EVNHANOI cũng khuyến cáo khách hàng nên lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng theo quy định của Bộ Công thương; thường xuyên vệ sinh bảo dưỡng để các thiết bị hoạt động ổn định, nâng cao tuổi thọ cũng như tiết kiệm điện.

'Thúc' tiến độ khắc phục sự cố nhiệt điện

Còn theo thông tin từ Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương), trong tuần từ ngày 21 - 27.7, nhiệt độ miền Bắc tăng mạnh trở lại sau 1 tuần giảm nhiệt khiến phụ tải (nhu cầu tiêu thụ điện) đạt sản lượng cực đại ngày 477,9 triệu kWh, cao hơn tuần trước 14,3 triệu kWh; công suất cực đại đạt 23.568 MW, cao hơn so với tuần trước 1.208 MW.



Trong tuần qua, tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống điện quốc gia, bao gồm cả điện nhập khẩu đạt trên 5,8 tỉ kWh, trung bình ngày đạt 831,1 triệu kWh. Trong đó, sản lượng điện phát của thủy điện đạt trên 1.576 triệu kWh chiếm 27,1% tổng sản lượng nguồn phát và tăng 2,9% so với tuần trước.

Cũng theo Cục Điều tiết năng lượng, mặc dù trong tuần trước có bão số 1, tuy nhiên lượng nước về các hồ thủy điện không có biến động nhiều so với thời kỳ trước bão. Riêng hồ thủy điện Hòa Bình, lưu lượng nước về có biến động nhiều theo chiều hướng tăng mạnh do lưu lượng chạy máy của Nhà máy thuỷ điện Sơn La. Theo mực nước hiện nay, các hồ thuỷ điện miền Bắc tiếp tục vận hành hợp lý để duy trì mực nước trước lũ theo quy trình vận hành liên hồ, tránh xả thừa.

Cục Điều tiết điện lực cũng ghi nhận trong tuần qua, việc cấp than đã có nhiều cải thiện, phần lớn các nhà máy nhiệt điện than đều có lượng tồn kho đáp ứng yêu cầu. Hiện nay, tổng sự cố dài ngày của nhiệt điện than vẫn chưa được khắc phục có tổng công suất là 1.440 MW, sự cố ngắn ngày 850 MW.

Liên quan đến tình hình khắc phục các sự cố của các tổ máy nhiệt điện, trong ngày 26.7, đoàn công tác của Bộ Công thương tiếp tục đi kiểm tra, rà soát tình hình xử lý sự cố các nhà máy nhiệt điện khu vực phía Bắc. Trong đó, đoàn đã làm việc với các nhà máy nhiệt điện An Khánh và Cao Ngạn để đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ sửa chữa các tổ máy, sớm đưa vào vận hành phát điện trở lại.