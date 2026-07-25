'Tiểu thư nhà giàu' Quách Khả Doanh ra sao sau khi kết hôn, rút khỏi showbiz?

Từng được mệnh danh là "bảo chứng rating" của TVB, Quách Khả Doanh sở hữu sự nghiệp diễn xuất ấn tượng cùng lượng người hâm mộ đông đảo dù chưa một lần giành giải Thị hậu của đài. Tuy vậy, nhan sắc, thực lực diễn xuất cùng sức hút mạnh mẽ vẫn giúp cô trở thành một trong những gương mặt được khán giả Hồng Kông yêu mến nhất.

Quách Khả Doanh là một trong những "hoa đán" của TVB, ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim kinh điển dù chưa từng giành danh hiệu Thị hậu Ảnh: Chụp màn hình phim Mối tình Thượng Hải

Rời hào quang, Quách Khả Doanh tận hưởng cuộc sống viên mãn

Quách Khả Doanh sinh năm 1969, là con gái của doanh nhân Quách Đạt Xương, một tên tuổi lớn trong lĩnh vực sản xuất nhựa tại Hồng Kông. Truyền thông địa phương từng tiết lộ khối tài sản của gia đình cô lên tới hàng trăm triệu USD.

Nhờ liên tiếp góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách như Nghĩa nặng tình thâm, 10 anh em, Kỳ án nhà Thanh, Thử thách nghiệt ngã... Quách Khả Doanh nhanh chóng vươn lên hàng ngũ ngôi sao hàng đầu của TVB. Một trong những vai diễn để đời của cô là nhân vật Cao Tiệp trong loạt phim phá án Hồ sơ trinh sát, đóng cặp cùng tài tử Đào Đại Vũ.

Năm 1995, Quách Khả Doanh công khai hẹn hò với nam diễn viên Lâm Văn Long sau khi cả hai hợp tác trong bộ phim Cuộc tình vạn dặm. Thời điểm đó, chuyện tình của họ trở thành đề tài bàn tán. Quách Khả Doanh khi ấy đã là ngôi sao nổi tiếng, xuất thân giàu có và có vị thế vững chắc trong làng giải trí, trong khi Lâm Văn Long chủ yếu đảm nhận các vai phụ và chưa tạo được chỗ đứng.

Sự chênh lệch về danh tiếng khiến nam diễn viên liên tục bị nghi ngờ đến với Quách Khả Doanh vì tiền bạc và địa vị. Thậm chí, không ít người còn gán cho anh biệt danh "đào mỏ". Bất chấp những lời chỉ trích, cặp đôi vẫn gắn bó và chính thức kết hôn vào năm 2004 sau 9 năm yêu nhau. Đến năm 2010, họ chào đón con gái đầu lòng.

Sau khi lập gia đình, sự nghiệp của Lâm Văn Long dần khởi sắc với nhiều tác phẩm thành công như Bằng chứng thép, Bố y thần tướng và Mỹ nhân tâm kế, qua đó chứng minh năng lực của bản thân thay vì dựa vào danh tiếng của vợ.

Giống nhiều cặp đôi nổi tiếng khác, Quách Khả Doanh và Lâm Văn Long cũng từng vướng tin đồn hôn nhân rạn nứt. Năm 2012, Lâm Văn Long bị nghi có quan hệ tình cảm với bạn diễn Đổng Vỹ Gia sau khi quản lý Uông Tử Kỳ tung loạt tin nhắn cãi vã giữa hai vợ chồng về vấn đề này. Tuy nhiên, Quách Khả Doanh sau đó khẳng định cả hai là nạn nhân của vụ tống tiền, đồng thời cho biết Uông Tử Kỳ đã lừa tiền và phát tán các tin nhắn nhằm gây sức ép. Người này sau đó bị kết án 4 năm 6 tháng tù.

Không lâu sau, cựu quản lý của Quách Khả Doanh tiếp tục tiết lộ cô từng nảy sinh tình cảm với Mã Đức Chung khi đóng chung với nam diễn viên trong Khách sạn Phong Vân, và cho rằng cuộc hôn nhân của nữ diễn viên và Lâm Văn Long chỉ còn trên danh nghĩa. Trước những đồn đoán, Quách Khả Doanh và chồng đều không lên tiếng, tiếp tục duy trì cuộc sống hôn nhân bền chặt.

Sau khi con gái chào đời, Quách Khả Doanh lui về hậu trường, tập trung kinh doanh hãng nhựa của gia đình. Lý do cô đưa ra là muốn dành nhiều thời gian cho con nhưng sự thật, cô muốn giảm áp lực cho chồng khi nhiều năm qua Lâm Văn Long luôn bị đặt lên bàn cân so sánh với vợ Ảnh: Chụp màn hình phim 10 anh em

Năm 2019, Lâm Văn Long được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của Đài truyền hình ATV. Đây được xem là cột mốc quan trọng, góp phần chấm dứt những nghi ngờ kéo dài nhiều năm về việc anh dựa dẫm vào sự nghiệp của vợ.

Sau hơn 20 năm kết hôn, Quách Khả Doanh và Lâm Văn Long vẫn duy trì cuộc hôn nhân hạnh phúc, được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Con gái của họ hiện 16 tuổi và được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả cha lẫn mẹ.

Những năm gần đây, Lâm Văn Long chuyển hướng sang công việc đạo diễn, đồng thời cùng vợ quản lý các hoạt động kinh doanh của gia đình. Trong khi đó, Quách Khả Doanh dành phần lớn thời gian cho chồng con và thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với người hâm mộ. Dù nhiều lần vướng tin đồn tái xuất màn ảnh, người đẹp 6X vẫn cho biết gia đình là ưu tiên hàng đầu và chưa có kế hoạch trở lại đóng phim.