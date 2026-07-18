Nhậm Đạt Hoa chứng minh đẳng cấp 'ông trùm Hồng Kông' ở tuổi 71

Trong đoạn video được ghi lại vào giờ cao điểm tại khu vực Bắc Giác (Hồng Kông), Nhậm Đạt Hoa xuất hiện với trang phục giản dị. Nam diễn viên giữ phong thái nhanh nhẹn, mái tóc được chải gọn gàng. Nếu không có tiếng gọi "cha ơi" của cô con gái cao ráo đi bên cạnh, nhiều người khó có thể nhận ra đó là tài tử nổi tiếng đã bước sang tuổi 71.

Tuy nhiên, chính một hành động nhỏ của ông lại trở thành chủ đề gây tranh cãi. Khi hai cha con băng qua đường giữa dòng người đông đúc, Nhậm Đạt Hoa theo phản xạ đã vòng tay ôm nhẹ eo con gái, đưa cô vào phía trong, tránh xa làn xe đang lưu thông.

Đoạn video nhanh chóng tạo nên cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng con gái của nam diễn viên đã trưởng thành nên việc người cha ôm eo con giữa nơi công cộng là không phù hợp. Ở chiều ngược lại, nhiều người lại lên tiếng bênh vực Nhậm Đạt Hoa, cho rằng đó chỉ là phản xạ tự nhiên của một người cha muốn bảo vệ con gái trước tình huống đông người và tiềm ẩn nguy hiểm.

Cuộc sống viên mãn và phong độ đáng ngưỡng mộ

Không ít khán giả nhận xét trong số các nam nghệ sĩ cùng thế hệ tại Hồng Kông, rất khó tìm được người vẫn giữ được hình ảnh khỏe khoắn và gần như không vướng bất kỳ scandal nào như ông.

Ở tuổi 71, Nhậm Đạt Hoa vẫn duy trì vóc dáng khỏe khoắn, tác phong nhanh nhẹn và lối sống giản dị dù là ngôi sao nổi tiếng của màn ảnh Hồng Kông Ảnh: AP

Nhậm Đạt Hoa kết hôn với người mẫu Kỳ Kỳ vào năm 1997 sau 3 năm theo đuổi. Hai vợ chồng đón con gái Nhậm Tình Giai khi nam diễn viên đã 48 tuổi, vì vậy cô luôn được ông hết mực yêu thương.

Theo một số nguồn tin, trong hậu trường lễ trao giải Điện ảnh Hồng Kông trước đây, Nhậm Đạt Hoa từng tranh thủ gửi tin nhắn thoại cho con gái để hỏi han việc học và hẹn đến đón cô sau khi kết thúc công việc, điều đó đủ để thấy ông quan tâm Nhậm Tình Giai như thế nào.

Nhậm Tình Giai được thừa hưởng chiều cao của cả cha lẫn mẹ. Mẹ cô, Kỳ Kỳ, là một trong những siêu mẫu gốc Hoa nổi tiếng đầu tiên trên sàn diễn quốc tế. Dù sở hữu lợi thế ngoại hình, người đẹp 10X không quá vội vàng bước chân vào làng giải trí.

Trước đây, khi được tạp chí Vogue Hồng Kông mời chụp ảnh bìa, Nhậm Tình Giai từng hai lần từ chối vì muốn ưu tiên việc học ngành Xã hội học tại Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE). Cô chỉ nhận lời chụp ảnh hoặc trình diễn thời trang khi có thời gian rảnh, đồng thời hiếm khi tham gia các chương trình truyền hình hay tạo chiêu trò để thu hút sự chú ý.

Theo chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, Nhậm Đạt Hoa cho biết toàn bộ tài chính của gia đình đều do vợ quản lý. Ông cũng khẳng định sẽ để con gái tự quyết định tương lai, dù lựa chọn theo đuổi nghề người mẫu hay không bước chân vào ngành giải trí.

Nhậm Đạt Hoa được khán giả nhớ đến qua nhiều vai diễn xã hội đen kinh điển trong các bộ phim như Sát thủ lưu vong, Chim sẻ, Sát Phá Lang... Ảnh: Reuters

Nhiều người cho rằng chính cách giáo dục này đã giúp Nhậm Tình Giai trưởng thành một cách điềm tĩnh, không chạy theo danh tiếng hay tận dụng sự nổi tiếng của cha mẹ để tạo sức hút.

Ở tuổi ngoài 70, Nhậm Đạt Hoa vẫn duy trì hình ảnh của một ngôi sao giản dị, kín tiếng và hết lòng vì gia đình. Đối với nhiều khán giả, đó mới là điều làm nên sức hút bền bỉ của "ông trùm Hồng Kông" sau hàng chục năm hoạt động nghệ thuật.