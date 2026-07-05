Nam diễn viên là 'trùm phản diện', tiết lộ cuộc sống sau 2 lần muốn bỏ nghề

Trò chuyện với chúng tôi, Mai Sơn Lâm thừa nhận thời điểm mới vào nghề, anh từng chạnh lòng khi nhận những phản ứng trái chiều từ khán giả vì chuyên trị vai ác trên màn ảnh. Khi ấy, nam diễn viên nghĩ bản thân bỏ nhiều công sức xây dựng vai diễn, nhưng khi bước ra ngoài đời lại bị khán giả nhìn bằng chính ánh mắt dành cho nhân vật.

Anh tâm sự: “Có người gặp ngoài chợ nói: 'Nhìn mặt là thấy ghét rồi', có người còn chửi. May mắn là vợ con thấu hiểu được tôi và tính chất đặc thù nghề nghiệp, chính vì thế họ yêu thương tôi hơn”.

Hình ảnh Mai Sơn Lâm thủ vai phản diện trong phim Trà táo đỏ ẢNH: NSX

Theo Mai Sơn Lâm, điều anh sợ nhất không phải là bị khán giả chửi vì đóng vai ác, mà là việc một ngày nào đó bản thân không còn cảm xúc khi hóa thân vào những dạng vai tương tự. “Được yêu hay được ghét, miễn là cảm xúc ấy đến từ nhân vật, thì với tôi đó vẫn là một niềm hạnh phúc. Tôi luôn mong khi gặp mình ngoài đời, sau vài phút trò chuyện, khán giả sẽ nhận ra rằng giữa Mai Sơn Lâm và những nhân vật phản diện trên màn ảnh là hai con người hoàn toàn khác nhau”, anh nói.

Mai Sơn Lâm sau loạt vai phản diện

Từ “trùm phản diện”, gần đây Mai Sơn Lâm bất ngờ xuất hiện trong 2 bộ phim ngắn mang thông điệp chữa lành là Con gấu bông và Bữa cơm của người lạ, thuộc series Phim ngắn cuối tuần. Sự chuyển hướng này với anh đó vừa là cái duyên của nghề, vừa là sự thay đổi của chính anh.

Tham gia những bộ phim mang thông điệp “chữa lành” vừa là cái duyên với nghề, vừa là sự thay đổi của chính nam diễn viên ẢNH: NSX

Ngày trẻ, nam diễn viên thích những nhân vật dữ dội, nhiều xung đột để chứng minh mình có thể làm được gì. Nhưng đến tuổi này, sau những va vấp của nghề, của hôn nhân và cuộc sống, anh lại quan tâm nhiều hơn đến câu hỏi: “Vai diễn này sẽ để lại điều gì trong lòng khán giả”. Mai Sơn Lâm bộc bạch: “Có lẽ khi một người đi qua đủ những gai góc, họ bắt đầu trân trọng sự bình yên và lòng tử tế hơn”.

Khi được hỏi về việc lựa chọn giữa một vai phản diện xuất sắc và một kịch bản phim chữa lành sâu sắc, Mai Sơn Lâm nói nếu là bản thân của 20 năm trước, anh sẽ chọn vai phản diện vì khao khát được chinh phục những nhân vật có nhiều thử thách. Nhưng ở hiện tại, nam diễn viên nghĩ khác. “Tôi không còn chọn vai vì đó là phản diện hay chính diện. Tôi chọn vì nhân vật đó có một số phận đáng để mình kể hay không”, anh nói.

Mai Sơn Lâm thủ vai người đàn ông chịu nhiều áp lực cuộc sống trong Bữa cơm của người lạ thuộc series Phim ngắn cuối tuần ẢNH: NSX

Theo Mai Sơn Lâm, nếu là một vai phản diện thật sự xuất sắc, có chiều sâu tâm lý, có thể khiến khán giả vừa giận vừa hiểu, anh vẫn rất muốn đóng. Vì cái ác trong điện ảnh, nếu được khắc họa đúng, cũng giúp con người nhìn lại chính mình và xã hội. “Còn nếu là một bộ phim chữa lành đủ sâu sắc, đủ chân thật, khiến người xem thấy trái tim nhẹ hơn, suy nghĩ đẹp hơn, thì tôi cũng sẽ sẵn sàng dành tất cả tâm huyết cho nó”, nam diễn viên chia sẻ.

Nhiều người nhắc đến Mai Sơn Lâm với cụm từ "hào quang đến muộn" sau nhiều năm lăn lộn, nếm trải đủ thăng trầm với nghề. Với nam diễn viên, đó chỉ là một hành trình dài của người diễn viên.

“Tôi trở lại với nghề sau gần 9 năm, gần như bắt đầu lại từ con số 0. Đi đóng từ những vai quần chúng, vai chỉ xuất hiện vài cảnh, có khi một ngày làm việc chỉ để lên hình vài giây. Có những lúc đứng giữa trường quay, tôi cũng tự hỏi không biết mình có đi đúng đường không?”, anh trải lòng.

Màn "rẽ hướng" của Mai Sơn Lâm khiến khán giả bất ngờ ẢNH: NSX

Đã có 2 lần Mai Sơn Lâm thật sự muốn bỏ nghề. Lý giải điều này, nam diễn viên nói không phải vì hết yêu diễn xuất, mà vì áp lực “cơm áo gạo tiền”. Anh chia sẻ khác với thời độc thân, khi đã có gia đình, bản thân có trách nhiệm phải lo cho những người mình yêu thương. “Có những giai đoạn nhìn bạn bè ổn định cuộc sống, còn mình thì vẫn chạy từng vai diễn nhỏ, tôi cũng chạnh lòng lắm”, anh bộc bạch.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Mai Sơn Lâm nói mọi thứ vẫn chưa ổn định hoàn toàn, bởi anh vẫn còn loay hoay với nhiều áp lực. Song nam diễn viên tin rằng mỗi vai diễn mình nhận, mỗi ngày còn được đứng trước máy quay, đều là một cơ hội để tiếp tục sống với nghề.

“Với tôi, thành công không nằm ở việc nổi tiếng sớm hay muộn. Thành công là sau hơn 20 năm, trải qua rất nhiều lần muốn buông tay, mình vẫn còn đủ tình yêu nghề để bước tiếp”, anh bộc bạch.