Cuộc sống của ngôi sao điện ảnh Kiều Chinh ở tuổi U.90

Xuất hiện tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần IV, diễn viên Kiều Chinh khiến nhiều người bất ngờ bởi sự minh mẫn, nguồn năng lượng dồi dào. Bà cho biết việc liên tục bay giữa Mỹ và Việt Nam ở tuổi U.90 không hề dễ dàng, nhưng niềm vui được đồng hành cùng các bộ phim và gặp gỡ đồng nghiệp luôn khiến mọi mệt mỏi trở nên xứng đáng.

"Tôi cũng rất mệt ở tuổi của mình, nhưng vui vì được đi theo phim, được gặp lại bạn bè. Lần này sang Việt Nam, tôi gặp lại nhiều đạo diễn như anh Trần Anh Hùng, anh Tony Bùi... Mọi người trò chuyện, đùa vui như chưa từng có khoảng cách thời gian", bà chia sẻ.

Diễn viên Kiều Chinh tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV Ảnh: DANAFF cung cấp

Hiện Kiều Chinh sinh sống tại bang California (Mỹ), ở tuổi xưa nay hiếm, bà vẫn gắn với điện ảnh và các hoạt động cộng đồng. Nữ diễn viên ví mình như đang có "hai cuộc sống": một bên là công việc, bên còn lại là các hoạt động cùng cộng đồng.

"Tôi sống với cả hai cộng đồng. Công việc thì làm với Hollywood, còn đời sống sinh hoạt lại gắn bó với người Việt. Thành ra lúc nào cũng bận. Nhiều khi bây giờ cái gì cũng liên quan đến mạng xã hội, mà tôi lớn tuổi rồi nên không theo kịp các bạn trẻ," bà cười.

Nếu như trước đây bà vẫn tự lái xe trên xa lộ, đi chợ, nấu ăn và tự lo mọi sinh hoạt hằng ngày thì từ đầu năm nay, lịch làm việc dày đặc khiến bà phải giảm bớt những công việc cá nhân. "Mấy năm qua tôi đi rất nhiều nơi để giới thiệu cuốn hồi ký của mình, từ Mỹ sang Canada rồi châu Âu. Năm ngoái lại về Việt Nam quay Chiếc kén suốt ba tuần. Đầu năm nay công việc nhiều quá nên không còn đủ thời gian tự lo hết mọi việc như trước nữa", nữ diễn viên nói.

Nữ nghệ sĩ vỡ òa khi nhận giải thưởng Screen Excellence Merit Ảnh: DANAFF cung cấp

Dẫu vậy, Kiều Chinh khẳng định sức khỏe vẫn tốt và chưa có ý định nghỉ hưu. Với bà, điện ảnh từ lâu không còn là câu chuyện mưu sinh mà là niềm đam mê đã gắn bó gần như trọn vẹn cuộc đời.

"Tôi vẫn phải làm việc, nhưng không phải vì tiền nữa. Có phim mới là mình lại muốn làm. Tuổi tác chỉ là con số thôi, quan trọng là mình còn đủ sức khỏe và còn yêu nghề". Các con của bà cũng luôn tôn trọng quyết định ấy. Họ chỉ khuyên mẹ nghỉ ngơi nếu cảm thấy mệt, còn khi niềm vui vẫn còn trên phim trường thì vẫn ủng hộ bà tiếp tục cống hiến.

Không cần danh xưng, gọi 'diễn viên Kiều Chinh' là đủ

Kiều Chinh, tên thật Nguyễn Thị Chinh, sinh năm 1937 tại Hà Nội. Cuộc đời bà rẽ sang một hướng mới khi được đạo diễn Lê Dân phát hiện và mời đóng phim năm 1956. Chỉ một năm sau, vai Như Ngọc trong Hồi chuông Thiên Mụ (1957) đã đưa Kiều Chinh trở thành gương mặt được yêu mến của điện ảnh miền Nam. Từ cô gái Bắc với vẻ đẹp thanh khiết, bà mở đầu hành trình nghệ thuật kéo dài gần 70 năm, trở thành một trong những biểu tượng lớn của điện ảnh Việt.

Trong hành trình 7 thập kỷ ấy, Kiều Chinh bày tỏ lòng biết ơn những danh xưng mà khán giả và truyền thông đã dành cho mình như "minh tinh", "huyền thoại điện ảnh", hay "ảnh hậu châu Á", những cách gọi ghi nhận một hành trình nghệ thuật bền bỉ. Thế nhưng, với nữ nghệ sĩ, điều quý giá nhất không nằm ở những mỹ từ ấy. "Tôi rất cảm ơn báo chí và khán giả đã dành cho mình nhiều danh xưng. Nhưng thật sự chỉ cần một chữ Kiều Chinh là đủ rồi", bà nhẹ nhàng nói.

Kiều Chinh vẫn say mê với phim ảnh ở tuổi 89 Ảnh: DANAFF cung cấp

Sự khiêm nhường ấy cũng phản ánh cách Kiều Chinh nhìn về nghề nghiệp của mình. Khi được hỏi vì sao ở tuổi 89 vẫn tiếp tục nhận lời đóng phim, bà không nhắc đến tiền bạc hay những tham vọng còn dang dở. Bà cho biết mình vẫn có lương hưu, cuộc sống tại Mỹ tương đối ổn định, nhưng điều níu bà ở lại với phim trường đơn giản chỉ là niềm say mê chưa bao giờ tắt. "Nhiều khi mình làm không phải vì tiền nữa mà vì sự say mê. Có phim mới là mình lại muốn làm thôi", bà chia sẻ.

Với Kiều Chinh, nghệ thuật chưa bao giờ là một công việc có điểm kết. Sau gần 70 năm kể từ vai diễn đầu tiên, bà vẫn đều đặn bay giữa Mỹ và Việt Nam, tham dự các liên hoan phim, nhận dự án mới và gặp gỡ những thế hệ đồng nghiệp trẻ. Bà cũng chưa từng nghĩ mình cần thêm bất kỳ danh hiệu nào đứng trước tên. "Tôi chưa bao giờ có danh hiệu gì trước cái tên cả. Mình là nghệ sĩ là của khán giả rồi", bà nói.