‘Nữ hoàng phim xưa’ Quỳnh Lam: Khán giả mong tôi đóng vai ác

Nối tiếp thành công của các phần trước, loạt phim truyền hình Nghiệp sinh tử trở lại với phần 5 mang tên Cuộc chiến hào môn (đạo diễn Bùi Ngọc Nam Phương). Trong dự án này, diễn viên Quỳnh Lam - người được mệnh danh “nữ hoàng phim xưa” nhờ các vai diễn nhu mì, hiền lành đã có bước chuyển mình bất ngờ khi đảm nhận vai phản diện Thanh Trà.

Quỳnh Lam bất ngờ vào vai phản diện sau khi ghi dấu ấn với khán giả bởi danh xưng "nữ hoàng phim xưa" ẢNH: ĐPCC

Ở Cuộc chiến hào môn, nhân vật Thanh Trà xuất hiện tại Phan gia với vẻ ngoài sắc sảo nhưng ẩn chứa sự toan tính. Cô là hiện thân của dã tâm và sự phản bội, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục tiêu. Trong phim, Thanh Trà dùng mưu kế để hãm hại Thị Nguyệt, từ việc vu oan ngoại tình cho đến từng bước đẩy bà vào cảnh điên loạn, phải rời khỏi nhà trong tủi nhục. Sau đó, cô tiếp tục bắt tay cùng quản gia Văn Tài để dàn dựng những âm mưu hiểm độc, loại bỏ bất kỳ ai cản đường, đẩy hào môn vào vòng xoáy bi kịch.

Chia sẻ về nhân vật này, Quỳnh Lam cho hay cô không hề ngại thử sức với vai ác. Điều đặc biệt là chính khán giả lại là nguồn động viên lớn nhất thúc đẩy nữ diễn viên 8X thay đổi hình tượng. "Khán giả khuyến khích ủng hộ tôi đóng vai ác. Họ nói không chịu được hoàn cảnh nghèo khổ, lúc nào cũng khóc lóc, ủ dột nên khuyên tôi đóng vai ác đi", sao nữ quê Đồng Nai tiết lộ.

Nữ diễn viên tiết lộ trước đó, chính khán giả là người động viên cô thử sức với vai ác ẢNH: ĐPCC

Bên cạnh đó, Quỳnh Lam cũng gặp phải hoài nghi từ một bộ phận người xem khi họ cho rằng nữ diễn viên "không thể nào đóng ác vì mặt nhìn hiền". Với vai Thanh Trà, sao nữ quê Đồng Nai quyết tâm chứng minh khả năng thoát khỏi định kiến và đóng được nhiều loại nhân vật khác nhau.

Quỳnh Lam nói thêm vai Thanh Trà là một vai diễn rất hay, khiến cô trăn trở, mất sức và "cả máu". Trong quá trình thủ vai, ngoại hình của cô trông dữ dằn và khó chịu. "Có những phân đoạn tôi dùng sức để gào nên bị choáng, hay dùng lực đạp đổ bị trúng miếng sành vỡ", cô kể.

Đặc biệt, tâm lý nhân vật quá nặng đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống cá nhân của Quỳnh Lam. "Lúc quay phim mình bị chìm đắm trong những toan tính, âm mưu của nhân vật, như vận vào người mình. Mọi người nói nhìn mặt Quỳnh Lam lúc nào cũng đầy tà khí, không dám lại gần. Tôi chỉ có thể thoát vai khi thay đồ của nhân vật ra, nếu không sẽ liên tục đắm chìm vào tâm lý và thoại của Thanh Trà", nữ diễn viên bộc bạch thêm.

Màn đối đầu giữa Nguyệt Ánh và Quỳnh Lam khiến khán giả tò mò ẢNH: ĐPCC

Quỳnh Lam đối đầu với Nguyệt Ánh trên phim

Trong phim, Thanh Trà có màn đối đầu căng thẳng với Nguyệt (diễn viên Nguyệt Ánh đảm nhận) - người vợ cả nhu mì, đạo đức nhưng phải chịu số phận bi thương. Có mối quan hệ bạn bè thân thiết ngoài đời, Quỳnh Lam và Nguyệt Ánh kết hợp ăn ý trên màn ảnh nhờ kinh nghiệm diễn xuất. Cô tiết lộ cả đoàn làm phim còn có câu nói vui rằng: "Đừng để Ánh - Lam sáp lại với nhau, nói chuyện suốt ngày, ra bối cảnh còn nói nữa".

Cuộc đối đầu giữa Thanh Trà và Thị Nguyệt không chỉ là mâu thuẫn vợ cả - vợ lẽ, mà là sự đối đầu không khoan nhượng giữa sự lừa dối và sự thật, hứa hẹn mang đến những màn đấu trí căng thẳng và kịch tính nhất của bộ phim. Ngoài Quỳnh Lam và Nguyệt Ánh, phim Cuộc chiến hào môn còn có sự góp mặt của Thanh Thức, Hòa Hiệp, Thanh Hiền… dự kiến lên sóng từ 22.10 trên THVL1.