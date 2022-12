Tiêu thụ sedan hạng C dưới 900 triệu sụt giảm, Mazda3 nỗ lực bám đuổi Kia K3

Bất chấp thị trường ô tô đang vào mùa bán hàng cuối năm, doanh số bán ô tô sedan hạng C tại Việt Nam vẫn sụt giảm.

Theo báo cáo bán hàng mới nhất từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor, trong tháng 11.2022 tổng doanh số bán các mẫu ô tô sedan hạng C tại Việt Nam đạt 2.718 xe, giảm 362 xe tương đương 11,8% so với tháng 10.2022. Như vậy, phân khúc sedan hạng C đang cho thấy phong độ không ổn định về mặt doanh số khi liên tiếp tăng, giảm trong những tháng gần đây.

Nguyên nhân một phần xuất phát từ việc thiếu hụt nguồn cung. Không chỉ các mẫu mã nhập khẩu như Honda Civic, Toyota Corolla Altis... ngay cả những mẫu xe lắp ráp trong nước như Kia K3 cũng không kịp đáp ứng nhu cầu thị trường với một số phiên bản, màu sắc nhất định. Bên cạnh đó, việc giá bán biến động trong thời gian qua cũng phần khiến khách hàng cân nhắc khi lựa chọn Kia K3.

Trái ngược với tháng 10.2022, trong tháng 11.2022 hầu hết các mẫu xe thuộc phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam đều sụt giảm doanh số. Trong đó, Kia K3 là mẫu xe có mức giảm lớn nhất khi chỉ bán được 768 xe, giảm 111 xe so với tháng 10.2022. Kết quả này khiến Kia K3 tiếp tục để Mazda3 vượt mặt về doanh số khi mẫu sedan hạng C mang thương hiệu Nhật đạt lượng tiêu thụ 1.062 xe, giảm 77 xe so với tháng 10.2022.





Tuy nhiên, cộng dồn 11 tháng đã qua của năm 2022, Kia K3 vẫn đang dẫn đầu phân khúc với tổng doanh số bán đạt 10.689 xe, nhiều hơn Mazda3 gần 1.400 xe. Tuy nhiên, với phong độ doanh số những tháng gần đây, Mazda3 khó có thể vượt được Kia K3 trong cuộc đua doanh số bán hàng năm 2022, khi thời gian bán hàng của năm nay chỉ còn khoảng 1 tháng.

Để có thể lên ngôi, Mazda3 cần phải đạt doanh số ít nhất 2.000 xe trong tháng cuối năm và chờ đợi Kia K3 sẩy chân. Tuy nhiên, viễn cảnh này khó có thể xảy ra bởi ngay cả bản thân Mazda3 chưa bao giờ vượt mốc doanh số trên 2.000 xe/tháng trong năm nay.

Vị trí thứ 3 phân khúc này trong tháng 11.2022 chứng kiến cuộc đổi ngôi khi Hyundai Elantra với 440 xe bán ra (giảm 54 xe so với tháng 10) đã vươn lên đẩy Toyota Corolla Altis xuống thứ 4. Mẫu xe của Toyota chỉ đạt lượng tiêu thụ 393 xe trong tháng 11.2022. Trong khi đó, Honda Civic tiếp tục đội sổ khi chỉ bán được 53 xe. Thậm chí kết quả này còn đẩy Honda Civic vào Top 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 11.2022.

Cộng dồn 11 tháng đã qua của năm 2022, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tại Việt Nam gồm: Mazda3, Kia K3, Toyota Corolla Altis, Honda Civic đạt 27.688 xe. Con số này chưa bao gồm doanh số bán của mẫu MG5 khi đơn vị phân phối mẫu xe này không công bố doanh số.