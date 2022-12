Ô tô giá rẻ nhất Việt Nam: Mất dần sức hút, Grand i10 vẫn xếp sau Fadil

Tương tự sedan hạng D, phân khúc ô tô cỡ nhỏ hạng A - phân khúc ô tô giá rẻ nhất thị trường Việt Nam đang mất dần sức hút trong mắt người tiêu dùng Việt Nam. Số lượng mẫu mã ngày càng vơi dần, kéo doanh số bán các mẫu xe thuộc phân khúc này giảm về mức thấp nhất trong những năm gần đây.

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor - đơn vị lắp ráp, phân phối xe Hyundai tại Việt Nam, trong tháng 11.2022 tổng doanh số bán ô tô cỡ nhỏ hạng A tại Việt Nam đạt 884 xe, giảm 225 xe tương đương 19,8% so với tháng 10.2022. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp lượng tiêu thụ ô tô cỡ nhỏ hạng A tại Việt Nam sụt giảm, đồng thời là tháng có doanh số bán thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Nguyên nhân một phần xuất phát từ việc phân khúc này giờ đây không còn nhiều lựa chọn khi hàng loạt mẫu xe đã ngừng phân phối. Cụ thể, VinFast đã ngừng phân phối ô tô chạy xăng cũng đồng nghĩa với việc VinFast Fadil bị “khai tử”. Toyota Wigo cùng Suzuki Celerio âm thầm rút khỏi thị trường Việt Nam không rõ lý do. Trong khi đó, từ tháng 10.2022, các đại lý ô tô Honda cũng không còn bán Brio nhập khẩu từ Indonesia. Nhà sản xuất Honda Brio ở Indonesia cũng đã công bố việc ngừng xuất khẩu mẫu xe này sang Việt Nam do không đáp ứng tiêu chuẩn về khí thải.

Phân khúc ô tô giá rẻ nhất Việt Nam giờ đây chỉ còn lại bộ đôi xe Hàn Quốc - Hyundai Grand i10 và Kia Morning. Tuy nhiên, khi không còn nhiều áp lực cạnh tranh, cả hai mẫu xe này cũng không thể cải thiện được doanh số. Cụ thể, trong tháng 11.2022 doanh số Hyundai Grand i10 chỉ đạt 729 xe, giảm 244 xe so với tháng 10.2022.





Hai tháng liên tiếp sụt giảm khiến tổng lượng tiêu thụ Hyundai Grand i10 chỉ mới ở mức 9.566 xe, vẫn còn ít hơn VinFast Fadil khoảng 1.100 xe. Điều này đồng nghĩa với việc nếu không bán được hơn 1.100 xe trong tháng tới, Hyundai Grand i10 vẫn chưa thể trở lại ngôi vương ô tô cỡ nhỏ bán chạy nhất Việt Nam, dù VinFast Fadil đã dừng cuộc đua.

Trong khi đó, Kia Morning cũng không khấm khá hơn khi chỉ bán được 155 xe, giảm 11 xe so với tháng 10.2022. Cộng dồn năm 2022, mẫu xe do THACO AUTO lắp ráp, phân phối bán ra chưa tới 4.000 xe.

Điều này cho thấy, người Việt ngày càng giảm mua sắm các mẫu ô tô cỡ nhỏ hạng A. Nguyên nhân một phần đến từ việc ô tô cỡ nhỏ hạng A giá bán thấp nhưng cũng hạn chế về trang bị tiện nghi, an toàn... so với các dòng xe khác. Bên cạnh đó, việc mua ô tô tại Việt Nam không còn khó khăn như trước đây. Với mức tài chính từ 200 - 400 triệu đồng, cộng với sự hỗ trợ mua xe trả góp của các tổ chức tín dụng, ngân hàng... thay vì chọn ô tô giá rẻ nhất thị trường, nhiều người Việt thường chọn mua ô tô thuộc phân khúc cao hơn như sedan hạng B, hạng C... để được trải nghiệm không gian rộng hơn, nhiều trang bị hơn.