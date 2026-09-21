Tiêu thụ sedan hạng C dưới 900 triệu sụt giảm, người Việt chủ yếu chọn Mazda3

Sức mua trên thị trường ô tô sụt giảm tiếp tục kéo doanh số ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng tại Việt Nam tiếp tục lao dốc sau khi đã liên tiếp giảm trong tháng 6 và tháng 7.2026. Tuy nhiên, cục diện cạnh tranh vẫn không thay đổi, khi phần lớn thị phần vẫn thuộc về Mazda3.

Phân khúc sedan hạng C trở thành sân chơi riêng của Mazda3

Doanh số ô tô sedan hạng C tại Việt Nam tiếp tục giảm 11% trong tháng 8.2026

Số liệu PV Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV), trong tháng 8.2026, doanh số bán ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng đạt 216 xe, giảm 26 xe tương đương 11% so với tháng 7.2026, đồng thời ít hơn 202 xe, tương đương mức giảm 48,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 8.2026, doanh số bán ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng đạt 216 xe, giảm 26 xe tương đương 11% so với tháng 7.2026 Ảnh: BÁ HÙNG

Con số này dù chưa bao gồm doanh số bán của mẫu KIA K3, MG5, BYD Seal 5 do đơn vị phân phối không công bố; tuy nhiên đặt trong bối cảnh sức mua trên thị trường giảm mạnh do ảnh hưởng bởi tháng Ngâu, phân khúc sedan hạng C tiếp tục kéo dài mạch giảm doanh số. Đáng chú ý, đây đã là tháng thứ ba liên tiếp, lượng tiêu thụ sedan hạng C sụt giảm, đồng thời cũng là tháng có doanh số bán hàng thấp nhất tính từ đầu năm 2026 đến nay.

Điều này không chỉ cho thấy rõ thực tế dòng xe sedan nói chung đang mất sức hút, mà phân khúc sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng cũng đang dần mất khách. Bất chấp hàng loạt mẫu mã vẫn được các nhà sản xuất, phân phối áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá… nhưng áp lực cạnh tranh trên thị trường ngày càng gia tăng, nhiều mẫu mã mới xuất hiện đặc biệt là các dòng xe gầm cao, mang đến cho người Việt rất nhiều lựa chọn với mức tài chính từ 600 - 900 triệu đồng. Bên cạnh đó, xu hướng chuyển dịch của người Việt từ sedan sang các dòng SUV, Crossover đa dụng cũng ít nhiều ảnh hưởng đến doanh số của dòng sedan hạng C.

Doanh số sedan hạng C Tháng 1.2026 557 Tháng 2.2026 270 Tháng 3.2026 494 Tháng 4.2026 318 Tháng 5.2026 341 Tháng 6.2026 245 Tháng 7.2026 242 Tháng 8.2026 216

Gần 80% người Việt mua sedan hạng C chọn Mazda3

Tương tự những tháng trước đây, doanh số sụt giảm nhưng cục diện cạnh tranh ở phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam vẫn không thay đổi với phần lớn miếng bánh thị phần vẫn nằm trong tay Mazda3.

Số liệu bán hàng VAMA công bố, trong tháng 8 vừa qua doanh số Mazda3 đạt 169 xe, giảm 25 xe so với tháng trước đó. Dù vậy, kết quả này vẫn giúp Mazda3 giữ vững vị trí dẫn đầu cuộc đua doanh số, đồng thời nâng lũy kế bán hàng sau 8 tháng đã qua của năm 2026 lên 1.929 xe.

Mazda3 hiện chiếm gần 80% thị phần phân khúc sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng trong tháng 7.2026, điều này đồng nghĩa với việc cứ 10 chiếc sedan hạng C bán ra tại Việt Nam, có đến 8 chiếc Mazda3.

Doanh số các mẫu sedan hạng C tại Việt Nam tháng 8.2026 Nguồn: VAMA, HTV

Vị trí thứ hai vẫn thuộc về Honda Civic, mẫu xe này đạt doanh số bán 33 xe trong tháng 8.2026, giảm 1 xe so với tháng trước đó. Trong khi đó, Hyundai Elantra có lượng xe bán ra tương đương tháng trước (14 xe).

Cộng dồn 8 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng tại Việt Nam đạt 2.683 xe, giảm 30,9% tương đương 1.203 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Mazda3 vẫn đang dẫn đầu vào tạo ra cách biệt doanh số khá lớn với các đối thủ cùng phân khúc.