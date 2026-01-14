Tiểu thư tài phiệt Annie (ALLDAY PROJECT) tạm dừng hoạt động, quay về Mỹ học đại học

Kbizoom đưa tin ngày 14.1, Annie - tên thật Moon Seo Yoon, thành viên nhóm nhạc hỗn hợp nam nữ ALLDAY PROJECT, sẽ chính thức trở lại giảng đường Đại học Columbia (Mỹ) từ học kỳ mùa xuân năm 2026. Cô dự kiến bắt đầu các lớp học vào khoảng ngày 20.1 và lưu trú tại Mỹ đến tháng 5, dành toàn bộ thời gian cho việc đến trường.

Xuất thân là ái nữ của gia đình thượng lưu khiến hành trình làm idol của Annie thu hút nhiều chú ý ngay từ những ngày đầu debut Ảnh: Instagram allday_project

Nữ idol xuất thân tài phiệt ưu tiên con đường học vấn

Theo học chuyên ngành lịch sử nghệ thuật và nghệ thuật thị giác tại Đại học Columbia - ngôi trường danh tiếng thuộc Ivy League, Annie cho biết sẽ ở lại Mỹ suốt học kỳ. Trước thềm nhập học, nữ idol sinh năm 2002 hiện đang hoàn tất một số hợp đồng thương mại và các buổi chụp hình còn dang dở trước khi chính thức lên đường sang xứ cờ hoa.

Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, khả năng hát nhảy ấn tượng, Annie còn có thành tích học tập tốt Ảnh: Instagram allday_project

Hành trình học tập của Annie từ lâu đã thu hút sự quan tâm của công chúng, đặc biệt bởi xuất thân từ gia đình tài phiệt. Là con gái cả của bà Chung Yoo Kyung - Chủ tịch Tập đoàn Shinsegae, Annie từng phải thuyết phục và nhận được sự chấp thuận từ mẹ để theo đuổi sự nghiệp idol. Với quyết tâm cao độ, cô không chỉ nghiêm túc đầu tư cho việc học mà còn xuất sắc trúng tuyển Đại học Columbia - một trong những ngôi trường top đầu nước Mỹ.

Trong thời gian Annie tạm ngưng hoạt động để đi học, các thành viên còn lại của ALLDAY PROJECT gồm Tarzzan, Bailey, Woochan và Youngseo sẽ tập trung vào sản xuất âm nhạc và các hoạt động cá nhân trong nửa đầu năm 2026. Đáng chú ý, Tarzzan đã khởi động hoạt động solo bằng việc phát hành MV ca khúc MEDUSA vào ngày 12.1.

Trong thời gian Annie vắng mặt, các thành viên còn lại của ALLDAY PROJECT sẽ đẩy mạnh các hoạt động cá nhân Ảnh: Instagram allday_project

ALLDAY PROJECT là nhóm nhạc do nhà sản xuất Teddy thành lập, chính thức ra mắt vào năm 2025 với ca khúc FAMOUS. Nhóm nhanh chóng tạo được dấu ấn trên thị trường Kpop nhờ phong cách âm nhạc phá cách cùng các concept ý tưởng táo bạo, đồng thời xây dựng được lượng người hâm mộ quốc tế đáng kể ngay từ những ngày đầu debut.