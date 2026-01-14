Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Tiểu thư tài phiệt Annie (ALLDAY PROJECT) tạm dừng hoạt động, quay về Mỹ học đại học

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
14/01/2026 16:31 GMT+7

Annie, nữ idol Kpop thuộc nhóm nhạc ALLDAY PROJECT và là con gái Chủ tịch Tập đoàn Shinsegae vừa thông báo sẽ tạm dừng hoạt động tại Hàn Quốc để sang Mỹ tập trung cho việc học tập.

Kbizoom đưa tin ngày 14.1, Annie - tên thật Moon Seo Yoon, thành viên nhóm nhạc hỗn hợp nam nữ ALLDAY PROJECT, sẽ chính thức trở lại giảng đường Đại học Columbia (Mỹ) từ học kỳ mùa xuân năm 2026. Cô dự kiến bắt đầu các lớp học vào khoảng ngày 20.1 và lưu trú tại Mỹ đến tháng 5, dành toàn bộ thời gian cho việc đến trường.

Tiểu thư tài phiệt Annie (ALLDAY PROJECT) tạm dừng hoạt động, quay về Mỹ học Đại học - Ảnh 1.

Xuất thân là ái nữ của gia đình thượng lưu khiến hành trình làm idol của Annie thu hút nhiều chú ý ngay từ những ngày đầu debut

Ảnh: Instagram allday_project

Nữ idol xuất thân tài phiệt ưu tiên con đường học vấn

Theo học chuyên ngành lịch sử nghệ thuật và nghệ thuật thị giác tại Đại học Columbia - ngôi trường danh tiếng thuộc Ivy League, Annie cho biết sẽ ở lại Mỹ suốt học kỳ. Trước thềm nhập học, nữ idol sinh năm 2002 hiện đang hoàn tất một số hợp đồng thương mại và các buổi chụp hình còn dang dở trước khi chính thức lên đường sang xứ cờ hoa.

Tiểu thư tài phiệt Annie (ALLDAY PROJECT) tạm dừng hoạt động, quay về Mỹ học Đại học - Ảnh 2.

Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, khả năng hát nhảy ấn tượng, Annie còn có thành tích học tập tốt

Ảnh: Instagram allday_project

Hành trình học tập của Annie từ lâu đã thu hút sự quan tâm của công chúng, đặc biệt bởi xuất thân từ gia đình tài phiệt. Là con gái cả của bà Chung Yoo Kyung - Chủ tịch Tập đoàn Shinsegae, Annie từng phải thuyết phục và nhận được sự chấp thuận từ mẹ để theo đuổi sự nghiệp idol. Với quyết tâm cao độ, cô không chỉ nghiêm túc đầu tư cho việc học mà còn xuất sắc trúng tuyển Đại học Columbia - một trong những ngôi trường top đầu nước Mỹ.

Trong thời gian Annie tạm ngưng hoạt động để đi học, các thành viên còn lại của ALLDAY PROJECT gồm Tarzzan, Bailey, Woochan và Youngseo sẽ tập trung vào sản xuất âm nhạc và các hoạt động cá nhân trong nửa đầu năm 2026. Đáng chú ý, Tarzzan đã khởi động hoạt động solo bằng việc phát hành MV ca khúc MEDUSA vào ngày 12.1.

Tiểu thư tài phiệt Annie (ALLDAY PROJECT) tạm dừng hoạt động, quay về Mỹ học Đại học - Ảnh 3.

Trong thời gian Annie vắng mặt, các thành viên còn lại của ALLDAY PROJECT sẽ đẩy mạnh các hoạt động cá nhân

Ảnh: Instagram allday_project

ALLDAY PROJECT là nhóm nhạc do nhà sản xuất Teddy thành lập, chính thức ra mắt vào năm 2025 với ca khúc FAMOUS. Nhóm nhanh chóng tạo được dấu ấn trên thị trường Kpop nhờ phong cách âm nhạc phá cách cùng các concept ý tưởng táo bạo, đồng thời xây dựng được lượng người hâm mộ quốc tế đáng kể ngay từ những ngày đầu debut.

Tin liên quan

Những idol Kpop sải bước trên sàn diễn thời trang

Những idol Kpop sải bước trên sàn diễn thời trang

Cách đây không lâu, Jennie của BlackPink gây chú ý khi lần đầu tiên sải bước trên sàn diễn thời trang nhân kỷ niệm 15 năm thành lập thương hiệu Jacquemus. Nhưng đây không phải lần đầu tiên idol Kpop xuất hiện với vai trò người mẫu.

Nữ idol Kpop tiết lộ cuộc sống như ngục tù, chế độ ăn kiêng khắc nghiệt

Khám phá thêm chủ đề

ALLDAY PROJECT Annie Đại học columbia tập đoàn Shinsegae
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận