Tiêu thụ tro xỉ than ở nhiệt điện Vĩnh Tân vẫn gặp khó khăn

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (Genco3), Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng (cùng ở xã Vĩnh Tân), thuộc Tập đoàn Điện lực VN - EVN, có chung bãi xỉ than diện tích khoảng 38,4 ha nằm sát chân núi Hang Cò. Bãi xỉ than được thiết kế để lưu trữ khoảng 8,6 triệu tấn tro xỉ. Tuy nhiên hiện bãi tro xỉ này đã cao 5 tầng (khoảng 27 m) và đã chứa khoảng 8,1 triệu tấn.

Bãi xỉ dùng chung của 3 nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng Q.H

Tro xỉ của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã được chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy một số tiêu chuẩn và có thể làm vật liệu san lấp. Tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và dùng đắp nền đường ô tô, hoặc làm phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn.

Hiện nay, do nhà máy trộn than nhập khẩu với than trong nước để đốt nên lượng tro, xỉ phát sinh giảm hẳn. Năm 2020, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 tiêu thụ được gần 55% (694.543 tấn), năm 2021 tiêu thụ đạt 61,3% (687.039 tấn) và đến năm 2022 tiêu thụ đạt 119%.

Xỉ than tại bãi đã được bóc tách. Phía xa là Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng Q.H

Từ tháng 7.2023, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã ký hợp đồng với 3 đơn vị tiêu thụ 100% khối lượng tro bay phát sinh trong quá trình sản xuất.

Do vậy, lượng tro xỉ than hằng ngày của các nhà máy được đưa đi tiêu thụ ngay. Lượng xỉ than vận chuyển đến bãi xỉ không đáng kể.

Hòn Cò ở xã Vĩnh Tân được thí điểm dùng tro xỉ san lấp Q.H

Giá vận chuyển tro xỉ bằng đường biển tăng cao

Việc tiêu thụ tro xỉ đã tập kết tại bãi xỉ vẫn gặp nhiều khó khăn do phí vận chuyển tăng cao. Để tiêu thụ với khối lượng 500.000 m3/năm, nhà máy đã lắp đặt dây chuyền tách tro xỉ tại bãi xỉ.

Việc xuất tro xỉ bằng đường biển hiện nay, ngoài Cảng quốc tế Vĩnh Tân, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 còn có đường ống chuyển tro bay từ silo của nhà máy ra cảng dầu để bán cho khách hàng.

"Cái khó hiện nay là phí vận chuyển tro xỉ bằng đường biển tăng cao. Trong khi các đơn vị tiêu thụ tro xỉ ở tận TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai", một lãnh đạo Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 cho biết.

Bãi chứa tro xỉ của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 Q.H

Lãnh đạo Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 cho biết thêm, hiện nay nhà máy đang kiến nghị cơ quan chức năng có chính sách khuyến khích, hỗ trợ các chủ đầu tư công trình sử dụng tro xỉ vào các công trình giao thông, các công trình của ngành nông nghiệp để giải phóng tro xỉ than tại bãi xỉ đang chứa sắp hết công suất như hiện nay.

Trung tâm điện lực Vĩnh Tân hiện nay bao gồm các nhà máy nhiệt điện: Vĩnh Tân 1 (BOT), Vĩnh Tân 2 (Genco3), Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng (thuộc EVN) có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành điện và sự phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung và Bình Thuận nói riêng.

Tại bãi xỉ than của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 (BOT), theo báo cáo của nhà máy, đến tháng 9.2023 đã tiêu thụ được 811.300 tấn, chiếm khoảng 74% lượng tro, xỉ phát sinh. Hiện nay, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đã tiêu thụ được khoảng 74% lượng tro xỉ phát sinh hằng ngày, thông qua các hợp đồng tiêu thụ và tái sử dụng tro, xỉ vào các mục đích khác nhau như phụ gia xi măng, phụ gia cho bê tông, nguyên liệu sản xuất gạch.