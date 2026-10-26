"Xin chào! Chào mừng quý khách! Quý khách có thích ăn hải sản không?", "Món này có vị khá giống tôm hùm, nhưng mặn hơn một chút. Đặc biệt, giá lại rẻ hơn tôm hùm rất nhiều"... Lời giới thiệu bằng tiếng Anh từ một người bán hàng tại chợ ẩm thực Hồ Thị Kỷ (TP.HCM) để thuyết phục khách mua hàng, rất trôi chảy và tự nhiên.

Không chỉ dừng ở những câu chào hỏi thông thường, nhiều người còn biết cách giới thiệu hương vị, thành phần món ăn, giải thích giá cả và gợi ý thực khách lựa chọn. Có người thậm chí chủ động trò chuyện bằng tiếng Trung hay tiếng Philippines để tạo sự gần gũi, thu hút du khách dừng chân và vào quán thưởng thức.

Tiểu thương chợ Hồ Thị Kỷ bắn tiếng Anh như gió, có người nói 2-3 thứ tiếng

Tự học ngoại ngữ ngay giữa khu chợ

Chị Trúc Thủy, phụ bán tại quán Chiên nướng 105H, đã quen với việc đón khách đến từ nhiều quốc gia. Quán ăn gia đình có truyền thống hơn 40 năm, với bốn thế hệ cùng làm việc. Trong quá trình buôn bán, chị dần học thêm ngoại ngữ để giao tiếp với khách.

"Nói chung em nói được tiếng Anh, tiếng Tagalog (sử dụng ở Philippines) và một chút tiếng Trung Quốc", chị Thủy chia sẻ.

Chị cho biết mình chủ yếu tự học, thông qua những người bạn nước ngoài và cả khách ghé quán. Khi gặp người nói tiếng Philippines, chị có thể chủ động chào bằng chính thứ tiếng này.

Theo chị, khi nhận ra người bán có thể nói ngôn ngữ của mình, khách nước ngoài thường cảm thấy thân thiện và dễ mở lòng hơn. Đây cũng là lợi thế giúp quán tạo ấn tượng với du khách, đặc biệt là khách Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan và Philippines.

Chị Thủy đang giới thiệu thực đơn cho chị Geneva May Flores và bạn (từ Philippines) ẢNH: VÕ HIẾU

Sự thân thiện ấy cũng được du khách cảm nhận rõ. Chị Geneva May Flores, một du khách Philippines, cho biết cô gái bán hàng rất gần gũi, khiến trải nghiệm của nhóm thêm tuyệt vời. Khi người bán chủ động đến trò chuyện, cả nhóm lập tức muốn thử các món ăn.

Không chỉ chị Thủy, anh Lâm Thiên Ân, 23 tuổi, cũng tự tin sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung trong công việc hằng ngày. Từng sống và học tập tại Singapore từ năm 3 đến 12 tuổi, anh có cơ hội làm quen với môi trường sử dụng ngoại ngữ từ nhỏ.

Với công việc bán hàng tại chợ, điều quan trọng nhất là có thể trò chuyện, mời khách vào quán và hỗ trợ họ lựa chọn món ăn.

Ngoại ngữ là 'kỹ năng sinh tồn' của người bán hàng

Với anh Trần Quốc Hưng, 33 tuổi, tiểu thương tại chợ Hồ Thị Kỷ, ngoại ngữ có thể xem là một “kỹ năng sinh tồn” khi thường xuyên tiếp xúc với khách quốc tế.

“Đa số là tiếng Anh nhiều. Nhờ nghe, tiếp xúc nhiều nên mình học được”, anh Hưng chia sẻ.

Theo anh, những người trẻ có thể có sẵn vốn ngoại ngữ từ trường học, còn nhiều cô chú lớn tuổi lại học bằng chính trải nghiệm buôn bán mỗi ngày. Họ nghe khách nói, ghi nhớ những từ thường dùng rồi vận dụng vào các cuộc trò chuyện tiếp theo.

Không nhất thiết phải nói trôi chảy hay sử dụng những câu phức tạp, người bán vẫn có thể giới thiệu món ăn và giúp khách hiểu rõ hơn về thứ mình sắp thưởng thức. Với những món ăn lạ, vài câu giải thích đúng lúc có thể khơi gợi sự tò mò, khiến thực khách muốn thử thay vì chỉ đi ngang qua.

Bất kể là trong tuần hay cuối tuần, chợ Hồ Thị Kỹ vẫn tấp nập khách ẢNH: HỒ HIỀN

Ghi nhận vào một tối trong tuần, chợ ẩm thực Hồ Thị Kỷ rất đông khách. Duy trì được lượng khách ổn định, đông đúc và náo nhiệt như thế này có lẽ là điều không phải phố chuyên doanh nào cũng làm được.

Giữa không khí nhộn nhịp của chợ Hồ Thị Kỷ, những cuộc trò chuyện bằng nhiều thứ tiếng đã trở thành một phần trong cách tiểu thương đón khách. Ngoại ngữ giúp họ bán hàng thuận lợi hơn, đồng thời tạo cơ hội để du khách hiểu thêm về món ăn và cảm nhận sự cởi mở của người dân TP.HCM.



