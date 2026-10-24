Bánh tét nhân chuối, nhân đậu xanh hay thịt mỡ vốn đã quá quen thuộc với người dân miền Tây. Thế nhưng, bánh tét mang hương vị mắm bò hóc thì có lẽ không phải ai cũng từng thưởng thức.

Từ loại mắm đặc trưng trong ẩm thực Khmer Nam bộ, anh Trần Duy Linh, 39 tuổi, ngụ xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long, đã nghĩ ra cách kết hợp với món bánh tét truyền thống, tạo nên sản phẩm mang tên bánh tét mắm Lộc Sáp.

Những ngày cuối tháng 10, tại xưởng bánh của anh Linh, 5 người thợ địa phương tất bật với công việc thường ngày. Người chuẩn bị nếp, người làm nhân, người gói lá, buộc lạt. Từng đòn bánh nặng khoảng 900 gram lần lượt thành hình dưới đôi tay khéo léo của những người thợ đã ngoài 50 tuổi.

Bánh tét mắm bò hóc: Tưởng không hợp mà lại thành đặc sản miền Tây

Thoạt nhìn, những đòn bánh này không khác nhiều so với bánh tét truyền thống. Nhưng điều làm nên sự khác biệt lại nằm ở nguyên liệu ít ai nghĩ sẽ xuất hiện trong món bánh này: mắm bò hóc.

Mỗi ngày, cơ sở làm khoảng 100 đòn bánh. Ngoài nếp, đậu xanh và thịt ba rọi, công thức còn có mắm bò hóc, nước cốt dừa và nước dừa sáp.

Để làm ra một đòn bánh, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn. Đậu xanh được ngâm khoảng 8 giờ, nếp phải vo rửa kỹ trước khi chế biến cùng các nguyên liệu. Đặc biệt, mắm bò hóc phải được sơ chế và phối trộn theo tỷ lệ riêng.

Bởi nếu cho quá ít, hương vị mắm sẽ không đủ nổi bật. Nhưng nếu quá tay, mùi mắm có thể lấn át vị thơm béo vốn có của bánh tét. Chính sự cân bằng ấy là bí quyết để tạo nên hương vị riêng cho món bánh.