Từ chiều 5.10 đến trưa 6.10, hàng chục bà con tiểu thương kinh doanh dịch vụ tại bãi biển Nhật Lệ (dọc đường Trương Pháp, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) đứng ngồi không yên với thông báo của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Đồng Hới.

Hàng quán mọc san sát bên bãi biển Nhật Lệ, dọc đường Trương Pháp ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Theo thông báo do ông Đặng Ngọc Hùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Đồng Hới ký vào ngày 5.10, việc này đã được chiếu theo phụ lục hợp đồng giữa trung tâm với các hộ kinh doanh; thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ và sắp xếp hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các bãi tắm biển trên địa bàn phường Đồng Hới phục vụ năm Du lịch Quảng Trị 2027.

Tiểu thương dọc biển Nhật Lệ thấp thỏm vì ‘phải di dời ngay’

Theo đó, trung tâm thông báo thời hạn hợp đồng cho thuê địa điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ giữa trung tâm với hộ kinh doanh tại bãi tắm biển Nhật Lệ đã kết thúc kể từ ngày 30.9.2026. Vì thế, trung tâm yêu cầu hộ kinh doanh có trách nhiệm thu dọn toàn bộ tài sản, trang thiết bị, vật dụng phục vụ kinh doanh; vệ sinh sạch sẽ khu vực kinh doanh và bàn giao lại mặt bằng theo yêu cầu của trung tâm trước ngày 10.10.

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