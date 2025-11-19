Tiểu thương Hà Nội: Giá rau cao và sẽ còn cao nữa!

Trong những ngày gần đây, giá rau củ tăng tại Hà Nội đã khiến nhiều hộ gia đình lo lắng. Sự gia tăng này chủ yếu do ảnh hưởng của thời tiết mưa lớn kéo dài và lũ lụt tại các vùng cung ứng. Giá rau xanh đã tăng gấp đôi so với trước, đặt ra áp lực lớn lên chi tiêu hàng ngày. Tình hình này cũng dấy lên mối lo ngại về lạm phát trong những tháng cuối năm.

Một số tiểu thương chia sẻ, hiện hàng còn không có để nhập, mà nếu muốn nhập thì cũng phải nhập từ xa và tìm nhiều nguồn khác, bởi những nguồn hàng duy trì trước đây là không thể đủ.

Tại nhiều chợ dân sinh như Triều Khúc, Phùng Khoang, Khương Đình…, lượng rau củ giảm mạnh. Một số tiểu thương cho biết hóa đơn nhập hàng tăng gấp hai thậm chí là gấp ba lần và ngay cả các loại vốn rẻ như hành lá, thì là, rau mùi… đều tăng mạnh.

Bà Nguyễn Thị Cát, tiểu thương bán rau lâu năm ở chợ Cống Vị cho biết nguồn hàng những ngày gần đây rất khan hiếm. "Khan hàng, mà có thì lúc này chỉ có nhập ở trên Xuân La. Rau bắp cải, cải xanh, cải ngồng, mồng tơi cũng phải cắt ở trên đấy mang về. Nhưng trên đấy người ta bán đắt nên hàng về đến đây cũng đắt lắm, rau cỏ giờ đắt lắm," bà Cát chia sẻ.

Không chỉ khan hàng, giá nhiều loại rau củ cũng tăng gấp đôi, gấp ba. Theo bà Cát, nhiều khách "xuýt xoa", thậm chí có người "thà ăn thịt còn hơn ăn rau vì giá rau đắt".

Nhiều loại rau vốn rẻ nay đội giá gấp đôi, gấp ba ẢNH: NGUYỄN PHƯƠNG

Việc thực phẩm tăng không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến chi tiêu hằng ngày của người dân, giá thực phẩm leo thang còn tạo áp lực lên mặt bằng giá chung của nền kinh tế. Thực phẩm tăng cao không chỉ tác động trực tiếp đến chi tiêu hằng ngày mà còn khiến cho nhiều gia đình phải thay đổi khẩu phần ăn. Nhiều người dân cho biết phải giảm lượng rau mua vì giá rau đắt ngang thịt trong một số thời điểm.

Thông thường, mặt bằng giá chỉ bắt đầu tăng mạnh vào thời điểm cuối năm đặc biệt là dịp tết. Nhưng trước diễn biến thời tiết bất lợi trong năm nay đã đẩy giá nhiều mặt hàng thiết yếu tăng sớm hơn so với quy luật hằng năm.

Trong bối cảnh áp lực chi phí vẫn hiện hữu, việc giữ ổn định mặt bằng giá những tháng cuối năm không hề đơn giản. Yếu tố quan trọng lúc này là bảo đảm nguồn cung hàng hóa, đặc biệt nhóm thực phẩm thiết yếu, đồng thời duy trì chính sách tài khóa và tiền tệ linh hoạt để hạn chế tác động từ các biến động bất lợi. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để ổn định thị trường, hỗ trợ phục hồi sản xuất và củng cố niềm tin của người tiêu dùng lẫn doanh nghiệp trong giai đoạn cuối năm.