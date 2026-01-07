Tiểu thương lớn tuổi ở chợ truyền thống TP.HCM chật vật với sổ sách, hóa đơn

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên vào chiều 7.1 tại các chợ Bà Chiểu, Bến Thành... nhiều tiểu thương còn lúng túng, hỏi nhau từng bước khi tiếp cận quy định về thuế mới.
Bà Nguyễn Ngọc Anh, tiểu thương tại chợ Bà Chiểu đau đầu với bảng kê hàng tồn kho, đây là vấn đề hộ kinh doanh lo lắng nhất trước khi bỏ thuế khoán, xuất hóa đơn điện tử từng lần bán hàng
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Chìa cho chúng tôi xem bảng kê hàng tồn kho mới xử lý xong, bà Nguyễn Ngọc Anh vẫn chưa dám thở phào vì còn quá nhiều thủ tục mới khi áp dụng phương pháp tính thuế mới
Với đa số tiểu thương gắn bó cả đời với sạp hàng, chiếc điện thoại thông minh và các biểu mẫu điện tử trở thành "bài toán khó" hơn cả chuyện buôn bán
Tại chợ Bến Thành, một số sạp hàng đã sử dụng máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế, song quá trình áp dụng vẫn còn mới mẻ cũng như bất cập, gây khó khăn cho tiểu thương
ẢNH: NHẬT THỊNH
Kê khai doanh thu, xuất hoá đơn điện tử khi bán hàng là xu hướng tất yếu khi chuyển sang nền kinh tế số. Nhưng để thành thạo, sử dụng mượt mà thì cần có thời gian
Theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, hộ kinh doanh có thể tự ghi chép, thuê dịch vụ hoặc bố trí người thân, người quản lý kiêm nhiệm làm kế toán. Được lựa chọn lưu trữ hồ sơ kế toán bằng bản giấy hoặc điện tử tối thiểu 5 năm và linh hoạt bổ sung, điều chỉnh sổ sách cho phù hợp nhu cầu
Ở nhiều sạp hàng, cảnh tiểu thương truyền tay nhau tờ hướng dẫn in sẵn, vừa đọc vừa hỏi nhau từng mục nhỏ trở nên quen thuộc. Có người chụp ảnh màn hình gửi nhờ con cháu giải thích, có người lắc đầu vì “đọc hoài vẫn không hiểu”
Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm, tiểu thương tại chợ Bến Thành cho biết, bản thân cần thêm thời gian để làm quen, cũng như cần sự hướng dẫn cụ thể hơn để việc kê khai doanh thu thực tế không làm gián đoạn hoạt động buôn bán hằng ngày
Giữa giờ cao điểm buôn bán, tiểu thương vừa phục vụ khách vừa phải theo dõi, ghi chép chứng từ theo yêu cầu mới, khiến không ít người lúng túng và áp lực
Với các tiểu thương lớn tuổi, việc ghi chép theo biểu mẫu càng khó khăn hơn
Việc ghi chép doanh thu từng giao dịch trong giờ cao điểm khiến nhiều tiểu thương lo sợ sai sót, ảnh hưởng đến việc kê khai thuế
Không quen sử dụng điện thoại thông minh, nhiều tiểu thương lớn tuổi gặp khó khi tiếp cận các biểu mẫu và phần mềm kê khai điện tử
Việc chuyển từ thuế khoán sang kê khai theo doanh thu thực tế đang đặt tiểu thương chợ truyền thống trước nhiều thách thức, đòi hỏi thêm thời gian và hỗ trợ để họ không bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi
