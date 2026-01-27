Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, con đường Hải Thượng Lãn Ông đông đúc với dòng người tham quan và tận hưởng không khí xuân. Hai bên đường được trang trí rực rỡ với đèn lồng, câu đối, bao lì xì và nhiều vật phẩm truyền thống khác. Tất cả tạo nên bức tranh tết đặc trưng, mang lại cảm giác ấm áp và vui vẻ trong những ngày giáp tết.

Từ sáng sớm, dòng người đã tấp nập đổ về tuyến phố này để mua sắm, tham quan ẢNH: NGUYỄN THÚY AN

Nhiều người ghé vào các gian hàng, lựa chọn từng món đồ trang trí với tâm thế háo hức, mong muốn sớm được “mang Tết về nhà” ẢNH: NGUYỄN THÚY AN

Không ít bạn trẻ chọn đường Hải Thượng Lãn Ông làm điểm check-in quen thuộc dịp cuối năm

ẢNH: NGUYỄN THÚY AN

Từ sáng đến tối, nhiều nhóm bạn, gia đình ghé qua vừa tham quan, chụp ảnh, vừa kết hợp mua sắm những món đồ trang trí nhỏ để mang không khí tết về nhà. Trên tuyến đường dài chưa đầy một cây số, hàng ngàn sản phẩm trang trí được bày bán san sát, thu hút người đi đường dừng lại xem và chụp ảnh.

Hàng ngàn sản phẩm với mẫu mã đa dạng, thiết kế tinh xảo được bày bán dày đặc dọc tuyến đường ẢNH: NGUYỄN THÚY AN

Năm nay, bên cạnh các mặt hàng quen thuộc, nhiều sản phẩm mới mang hình dáng linh vật con ngựa - biểu tượng của năm Bính Ngọ 2026 được trưng bày bắt mắt. Các mẫu ngựa trang trí đa dạng về chất liệu, kích cỡ, từ treo cửa, để bàn đến tiểu cảnh.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy sức mua trên tuyến phố này năm nay chưa thật sự khởi sắc. Phần lớn khách ghé xem, hỏi giá hoặc mua lẻ vài món nhỏ, trong khi các đơn hàng lớn khá ít. Nhiều tiểu thương cho biết lượng khách đông nhưng doanh thu chưa tương xứng.

Kinh doanh đồ trang trí tết nhiều năm tại đường Hải Thượng Lãn Ông, chị Nguyễn Thị Diễm Kiểu chia sẻ tình trạng này diễn ra ở hầu hết các cửa hàng. Theo chị, kinh tế khó khăn khiến người dân thắt chặt chi tiêu, việc sắm sửa tết cũng được cân nhắc kỹ hơn so với những năm trước.

Các tiểu thương cho biết, ngay sau lễ Giáng sinh, họ đã chuyển sang bày bán các sản phẩm trang trí phục vụ tết, trong đó xu hướng tiêu dùng năm nay là ưu tiên các mặt hàng nhỏ gọn, giá vừa phải, hạn chế những món trang trí kích thước lớn hoặc thiết kế cầu kỳ. Để phù hợp với sức mua, nhiều mặt hàng được điều chỉnh giá theo hướng "mềm" hơn.

Chị Nguyễn Thị Diễm Kiều cho biết, giá đồ trang trí tết năm nay giảm mạnh, lợi nhuận mỗi sản phẩm chỉ còn khoảng 20.000-30.000 đồng, thấp hơn nhiều so với năm trước. ẢNH: NGUYỄN THÚY AN

Cụ thể, đồ treo trang trí có giá từ 10.000-15.000 đồng; cành mai, đào giả dao động 18.000-35.000 đồng/cành; lồng đèn khoảng 80.000-100.000 đồng/chiếc. Các sản phẩm tầm trung như cây vàng, tượng mèo thần tài có giá từ khoảng 200.000 đồng, tùy kích cỡ. Đáng chú ý, những sản phẩm thủ công như vòng tròn trang trí tết được khách hàng quan tâm nhiều hơn, giá từ 300.000-500.000 đồng.

Những sản phẩm mang tính thủ công như vòng tròn trang trí Tết vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng ẢNH: NGUYỄN THÚY AN

Dù không khí xuân vẫn rộn ràng trên từng gian hàng, nhưng với nhiều tiểu thương tại đường Hải Thượng Lãn Ông, điều được mong chờ nhất lúc này là sức mua sớm khởi sắc trong những ngày sắp tới, để họ có một mùa kinh doanh cuối năm trọn vẹn hơn.