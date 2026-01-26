Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Làng mai vàng Bình Lợi bán chậm giáp Tết Bính Ngọ: Chủ vườn thấp thỏm chờ 'cú hích' phút chót
Video Đời sống

Làng mai vàng Bình Lợi bán chậm giáp Tết Bính Ngọ: Chủ vườn thấp thỏm chờ 'cú hích' phút chót

Võ Hiếu
Võ Hiếu
26/01/2026 08:37 GMT+7

Giáp Tết Nguyên đán, làng mai vàng Bình Lợi (huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM) bất ngờ rơi vào cảnh mua bán chậm hơn hẳn mọi năm. Khách thưa, giá giảm, trong khi người trồng mai vẫn chăm sóc thâu đêm để giữ hoa nở đúng dịp.

Những ngày cận Tết Bính Ngọ tại làng mai vàng Bình Lợi, nơi từng được xem là “điểm hẹn” của người chơi mai... không khí năm nay lại trầm hơn hẳn.

Làng mai vàng Bình Lợi bán chậm giáp Tết Bính Ngọ: Chủ vườn thấp thỏm chờ 'cú hích' phút chót

Theo ghi nhận, lượng khách ra vào thưa hơn, xe tải chở mai cũng ít hơn so với cùng thời điểm các năm trước. Nhiều chủ vườn cho biết sức mua giảm, giá bán giảm mạnh, trong khi chi phí đầu tư chăm mai vẫn cao, công chăm vẫn nặng.

Người trồng mai ở đây không chỉ lo chuyện bán được hay không, mà còn canh từng đợt thời tiết, từng nhịp nở của hoa, bởi chỉ cần lơ là sau 1 cơn mưa bất chợt... là cả mùa tết có thể coi như thất bát.

Anh Nguyễn Minh Tiến, chủ 1 vườn mai trên địa bàn làng mai vàng Bình Lợi (huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM), cho biết không khí mua bán năm nay chậm hơn rõ rệt so với cùng kỳ.

Làng mai vàng Bình Lợi bán chậm giáp Tết Bính Ngọ: Chủ vườn thấp thỏm chờ 'cú hích' phút chót- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Tiến cho biết, những năm trước ở vườn của anh, số cây mai xuất ra từ 50.000 đến 60.000 cây, năm nay giảm đi tới 1 phần 3 là khoảng 10.000 đến 20.000 cây

ẢNH: VÕ HIẾU

Làng mai vàng Bình Lợi bán chậm giáp Tết Bính Ngọ: Chủ vườn thấp thỏm chờ 'cú hích' phút chót- Ảnh 2.

Không khí tại làng mai vàng Bình Lợi năm nay trầm hơn hẳn

ẢNH: VÕ HIẾU

Từ lượng khách ra vào, số mai xuất vườn đến giá bán đều giảm, trong khi công chăm và chi phí phân thuốc vẫn “ngốn” rất nhiều.

Không chỉ áp lực về đầu ra và giá bán, nhiều nhà vườn còn đối diện rủi ro từ thời tiết bất thường. Với cây mai, “đúng nụ, đúng ngày” là yếu tố sống còn, người trồng chỉ có thể làm hết sức phần mình, còn phần còn lại gần như gửi cả cho trời.

Làng mai vàng Bình Lợi bán chậm giáp Tết Bính Ngọ: Chủ vườn thấp thỏm chờ 'cú hích' phút chót- Ảnh 3.

Thời tiết quyết định gần như toàn bộ nhịp ra nụ, nở hoa của cây mai. Nhiều chủ vườn chia sẻ chỉ cần “mưa một trận, nắng gắt liền sau” là mai dễ bung nở sớm. Hoa nở trước tết, coi như cả vụ tết thất bát

ẢNH: VÕ HIẾU

Cách đó không xa, một chủ vườn gắn bó lâu năm với nghề mai tại làng mai vàng Bình Lợi cho biết, những năm gần đây việc trồng và bán mai không còn thuận lợi như trước. Thiên tai, dịch bệnh, biến động kinh tế… khiến lượng khách giảm rõ rệt, nhưng người trồng mai vẫn phải bám vườn, bám nghề, bám từng ngày giáp tết.

Làng mai vàng Bình Lợi bán chậm giáp Tết Bính Ngọ: Chủ vườn thấp thỏm chờ 'cú hích' phút chót- Ảnh 4.

Ông Phạm Văn Phương, chủ vườn mai gắn bó nhiều năm ở làng mai vàng Bình Lợi, kỳ vọng những ngày tới khách sẽ ghé vườn để mua, thuê mai chưng tết.

ẢNH: VÕ HIẾU

Làng mai vàng Bình Lợi bán chậm giáp Tết Bính Ngọ: Chủ vườn thấp thỏm chờ 'cú hích' phút chót- Ảnh 5.

Cây mai vàng đặc biệt này đang đã ra hàng trăm nụ, được ông Phương chăm chút kỹ lưỡng để kịp bung nở đúng dịp đầy tháng cháu ruột

ẢNH: VÕ HIẾU


Từ những vườn mai ở làng mai vàng Bình Lợi có thể thấy, nghề trồng mai không chỉ là chuyện bán cây dịp tết, mà là cả một năm “đổ” vốn; kỹ thuật và công chăm; để rồi đặt cược vào vài tuần cuối cùng.

Làng mai vàng Bình Lợi bán chậm giáp Tết Bính Ngọ: Chủ vườn thấp thỏm chờ 'cú hích' phút chót- Ảnh 6.
Làng mai vàng Bình Lợi bán chậm giáp Tết Bính Ngọ: Chủ vườn thấp thỏm chờ 'cú hích' phút chót- Ảnh 7.
Làng mai vàng Bình Lợi bán chậm giáp Tết Bính Ngọ: Chủ vườn thấp thỏm chờ 'cú hích' phút chót- Ảnh 8.
Làng mai vàng Bình Lợi bán chậm giáp Tết Bính Ngọ: Chủ vườn thấp thỏm chờ 'cú hích' phút chót- Ảnh 9.
Làng mai vàng Bình Lợi bán chậm giáp Tết Bính Ngọ: Chủ vườn thấp thỏm chờ 'cú hích' phút chót- Ảnh 10.

Những vườn mai ở làng mai vàng Bình Lợi những ngày gần tết (huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM)

ẢNH: VÕ HIẾU

Riêng làng mai Bình Lợi hiện có khoảng 606 hecta trồng mai, quy mô lớn bậc nhất của TP.HCM.

Ở góc nhìn rộng hơn, năm 2023, ngành hoa, cây cảnh Việt Nam được ước tính đạt khoảng 45.000 tỉ đồng, cho thấy đây là một ngành kinh tế nông nghiệp có sức ảnh hưởng, nhưng cũng cực kỳ nhạy với sức mua và thời tiết. Bởi chỉ cần sức mua chững lại hoặc thời tiết “lệch nhịp”, hoa và cây cảnh có thể trổ sớm, trễ hoặc hư hao, khiến nhà vườn khó xoay vòng đầu ra đúng vài tuần cao điểm trước tết.

Tin liên quan

Vườn nho trĩu quả tuyệt đẹp cạnh chân núi Chứa Chan

Vườn nho trĩu quả tuyệt đẹp cạnh chân núi Chứa Chan

Nằm dưới chân núi Chứa Chan, một vườn nho trĩu quả rộng hơn 6 sào rưỡi gây ấn tượng bởi cảnh quan xanh mát, nho sai trái giữa vùng đất mưa nhiều, mở ra hướng làm nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái độc đáo.

Sinh viên tranh thủ bán kèn cho người 'đi bão': ‘Vừa kiếm thu nhập vừa chung vui với U.23 Việt Nam’

[FLYCAM] Hầm chui nút giao An Phú hiện trạng ra sao sát ngày thông xe?

Khám phá thêm chủ đề

Làng mai vàng Bình Lợi Mai Vàng Mai tết Tết Nguyên đán tết bính ngọ mai vàng TP.HCM Bình Chánh nhà vườn mai thị trường mai tết giá mai giảm mai tết ế ẩm nghề trồng mai chăm mai đón tết mai nở sớm vườn mai Bình Lợi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận