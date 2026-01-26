Những ngày cận Tết Bính Ngọ tại làng mai vàng Bình Lợi, nơi từng được xem là “điểm hẹn” của người chơi mai... không khí năm nay lại trầm hơn hẳn.

Làng mai vàng Bình Lợi bán chậm giáp Tết Bính Ngọ: Chủ vườn thấp thỏm chờ 'cú hích' phút chót

Theo ghi nhận, lượng khách ra vào thưa hơn, xe tải chở mai cũng ít hơn so với cùng thời điểm các năm trước. Nhiều chủ vườn cho biết sức mua giảm, giá bán giảm mạnh, trong khi chi phí đầu tư chăm mai vẫn cao, công chăm vẫn nặng.

Người trồng mai ở đây không chỉ lo chuyện bán được hay không, mà còn canh từng đợt thời tiết, từng nhịp nở của hoa, bởi chỉ cần lơ là sau 1 cơn mưa bất chợt... là cả mùa tết có thể coi như thất bát.

Anh Nguyễn Minh Tiến, chủ 1 vườn mai trên địa bàn làng mai vàng Bình Lợi (huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM), cho biết không khí mua bán năm nay chậm hơn rõ rệt so với cùng kỳ.

Anh Nguyễn Minh Tiến cho biết, những năm trước ở vườn của anh, số cây mai xuất ra từ 50.000 đến 60.000 cây, năm nay giảm đi tới 1 phần 3 là khoảng 10.000 đến 20.000 cây ẢNH: VÕ HIẾU

Không khí tại làng mai vàng Bình Lợi năm nay trầm hơn hẳn ẢNH: VÕ HIẾU

Từ lượng khách ra vào, số mai xuất vườn đến giá bán đều giảm, trong khi công chăm và chi phí phân thuốc vẫn “ngốn” rất nhiều.

Không chỉ áp lực về đầu ra và giá bán, nhiều nhà vườn còn đối diện rủi ro từ thời tiết bất thường. Với cây mai, “đúng nụ, đúng ngày” là yếu tố sống còn, người trồng chỉ có thể làm hết sức phần mình, còn phần còn lại gần như gửi cả cho trời.

Thời tiết quyết định gần như toàn bộ nhịp ra nụ, nở hoa của cây mai. Nhiều chủ vườn chia sẻ chỉ cần “mưa một trận, nắng gắt liền sau” là mai dễ bung nở sớm. Hoa nở trước tết, coi như cả vụ tết thất bát ẢNH: VÕ HIẾU

Cách đó không xa, một chủ vườn gắn bó lâu năm với nghề mai tại làng mai vàng Bình Lợi cho biết, những năm gần đây việc trồng và bán mai không còn thuận lợi như trước. Thiên tai, dịch bệnh, biến động kinh tế… khiến lượng khách giảm rõ rệt, nhưng người trồng mai vẫn phải bám vườn, bám nghề, bám từng ngày giáp tết.

Ông Phạm Văn Phương, chủ vườn mai gắn bó nhiều năm ở làng mai vàng Bình Lợi, kỳ vọng những ngày tới khách sẽ ghé vườn để mua, thuê mai chưng tết. ẢNH: VÕ HIẾU

Cây mai vàng đặc biệt này đang đã ra hàng trăm nụ, được ông Phương chăm chút kỹ lưỡng để kịp bung nở đúng dịp đầy tháng cháu ruột

ẢNH: VÕ HIẾU





Từ những vườn mai ở làng mai vàng Bình Lợi có thể thấy, nghề trồng mai không chỉ là chuyện bán cây dịp tết, mà là cả một năm “đổ” vốn; kỹ thuật và công chăm; để rồi đặt cược vào vài tuần cuối cùng.

Những vườn mai ở làng mai vàng Bình Lợi những ngày gần tết (huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM) ẢNH: VÕ HIẾU

Riêng làng mai Bình Lợi hiện có khoảng 606 hecta trồng mai, quy mô lớn bậc nhất của TP.HCM.

Ở góc nhìn rộng hơn, năm 2023, ngành hoa, cây cảnh Việt Nam được ước tính đạt khoảng 45.000 tỉ đồng, cho thấy đây là một ngành kinh tế nông nghiệp có sức ảnh hưởng, nhưng cũng cực kỳ nhạy với sức mua và thời tiết. Bởi chỉ cần sức mua chững lại hoặc thời tiết “lệch nhịp”, hoa và cây cảnh có thể trổ sớm, trễ hoặc hư hao, khiến nhà vườn khó xoay vòng đầu ra đúng vài tuần cao điểm trước tết.