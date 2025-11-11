Tiểu thuyết Dương Bình Nguyên nhận giải nhất của Hội Nhà văn và Bộ Công an

Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ V (do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức) vừa công bố kết quả chung cuộc chiều 11.11. Và giải A được trao cho nhà văn Dương Bình Nguyên với tiểu thuyết Gió vẫn thổi giữa rừng nhiệt đới, một tác phẩm được đánh giá là một trong những tiểu thuyết đầu tiên ở Việt Nam khai thác đề tài tội phạm dữ liệu trong thời đại số.

Các tác giả đoạt giải A nhận thưởng ẢNH: BTC

Cùng hạng mục tiểu thuyết, giải A được trao cho tác phẩm Đối mặt của tiến sĩ Phạm Quang Long và Chiều qua thị trấn của nhà văn Nguyễn Thu Hằng. Tác phẩm Cỏ xanh đời thép của nhà văn Tống Phước Bảo cũng được trao giải A thể loại truyện ký.

Nhận xét về Gió vẫn thổi giữa rừng nhiệt đới, giám khảo - nhà văn Sương Nguyệt Minh cho rằng đây là tiểu thuyết "khác biệt, mới mẻ và đột phá". Theo anh, Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới của Dương Bình Nguyên mở ra một không gian khác - cuộc chiến chống tội phạm trên mặt trận an ninh mạng... Truyện không đi theo trật tự tuyến tính, mà phân mảnh, rời rạc, phá vỡ hệ thống cốt truyện truyền thống...".

Nơi văn chương gặp gỡ lịch sử, lòng trung thành và những hy sinh thầm lặng

Trải qua 3 năm phát động, cuộc thi đã thu hút 132 tác giả với 140 tác phẩm, trong đó có hơn 100 tiểu thuyết quy mô lớn. Ban tổ chức cho biết các tác phẩm dự thi thể hiện sự chuyển mình mạnh mẽ của dòng văn học Công an, từ mô tả chiến công, điều tra hình sự đến những suy tư đạo đức, tâm lý và công nghệ trong đời sống con người hiện đại.

Phát biểu tổng kết, đại tá Trần Cao Kiều, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Giám đốc NXB Công an nhân dân cho rằng: “Thông qua cuộc thi, các nhà văn khai thác nhiều hơn, hiệu quả hơn. Nhiều chiến công, nhiều hồ sơ được giải mật, chưa từng được phản ánh trong văn học, nay đã được các tác giả tiếp cận”.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhìn nhận đây là một cuộc thi rất thành công, cả về đề tài, ý tưởng, độ sâu sắc, thông điệp và chất lượng nghệ thuật của các tác phẩm. Theo ông, sự thành công này không chỉ đến từ khối lượng bản thảo đồ sộ, mà còn bởi thái độ nghiêm cẩn của người viết khi bước vào “địa hạt linh thiêng”, nơi văn chương gặp gỡ lịch sử, lòng trung thành, và những hy sinh thầm lặng.

Với nhà văn Y Ban, thành viên hội đồng giám khảo, cuộc thi đã tập hợp được rất nhiều các nhà văn tên tuổi đang sung sức trên địa hạt văn chương. "Tôi đánh giá rất cao chất lượng cuộc thi lần này, vì có nhiều tác phẩm mà các tác giả đi con đường sáng tạo riêng, chứ không theo lối truyền thống hay những tác phẩm văn chương mà chúng ta từng được thưởng thức và cảm nhận”, nữ nhà văn nhìn nhận.

Giày đỏ, một trong những tác phẩm được yêu thích - tái bản nhiều lần của Dương Bình Nguyên ẢNH: NXB

Về tác giả Dương Bình Nguyên (hiện mang quân hàm thượng tá, Trưởng ban Chuyên đề, Truyền hình Công an nhân dân, Bộ Công an), anh từng là một trong những cây bút được yêu mến đầu thập niên 2000 với các tập truyện Làng nhan sắc, Về lại thiên đường, Hoa ẩn hương, Giày đỏ, Chuyện tình Paris. Sau 15 năm, giọng văn tác giả sinh năm 1979 từng trải hơn và thấm đẫm chiều sâu nhân sinh. Và giải thưởng này như sự ghi nhận cuộc trở lại đầy cảm xúc của Dương Bình Nguyên - từ người viết về tuổi trẻ và ký ức trở thành người kể chuyện về con người trong thế giới dữ liệu, phản chiếu những xung đột đạo đức và nỗi cô đơn của thời đại công nghệ.



