TikTok bị phạt gần 900 triệu đồng tại Việt Nam

Ngày 22.1, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương) đã chính thức ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TikTok Pte. Ltd (trụ sở tại Singapore) với số tiền 880 triệu đồng. Án phạt được đưa ra sau khi cơ quan chức năng phát hiện nền tảng này có nhiều hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt là vấn đề khai thác dữ liệu cá nhân.

TikTok từng không ít lần lảng tránh trả lời cụ thể vào các biện pháp bảo vệ người dùng trên nền tảng tại Việt Nam Ảnh: Nhật Thịnh

Cụ thể, danh sách lỗi được Ủy ban liệt kê gồm:

Không có cơ chế để người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép thực hiện việc sử dụng thông tin của người tiêu dùng để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Quy định điều khoản không được phép quy định trong điều kiện giao dịch chung theo quy định. Gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua việc cung cấp thông tin không đầy đủ về nội dung, đặc điểm giao dịch giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh. Không ban hành trình tự, thủ tục, phương thức hoặc biện pháp phù hợp với từng đối tượng người tiêu dùng dễ bị tổn thương để bảo đảm quyền khiếu nại, yêu cầu giải quyết tranh chấp và các quyền khác của người tiêu dùng dễ bị tổn thương.

Ngoài án phạt hành chính, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu TikTok phải chấm dứt ngay các hành vi vi phạm, đồng thời chủ động rà soát và hoàn thiện chính sách để đảm bảo tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Siết chặt quản lý nền tảng xuyên biên giới

Quyết định xử phạt này diễn ra trong bối cảnh TikTok đang đối mặt với nhiều áp lực tại Việt Nam liên quan đến trách nhiệm quản lý nội dung và thương mại điện tử. Thời gian qua, nền tảng này thường xuyên bị phản ánh về tình trạng lan truyền các nội dung độc hại, tin giả (fake news) và các trào lưu (trend) phản cảm gây tác động xấu đến giới trẻ.

Song song đó, sự bùng nổ của TikTok Shop cũng kéo theo nhiều hệ lụy về hàng giả, hàng kém chất lượng và quyền lợi người mua hàng chưa được đảm bảo chặt chẽ. Động thái mạnh tay của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia lần này cho thấy quyết tâm của cơ quan quản lý trong việc thiết lập lại trật tự trên các nền tảng xuyên biên giới, buộc các "gã khổng lồ" công nghệ phải tôn trọng quyền riêng tư và tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật sở tại.