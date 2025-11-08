TikTok Shop đối mặt làn sóng lừa đảo sử dụng AI

Trong cuộc phỏng vấn với Business Insider, ông Nicolas Waldmann, Giám đốc quản lý và đối ngoại của TikTok Shop, cho biết các nhóm lừa đảo đang dùng AI (trí tuệ nhân tạo) tạo hình ảnh, video, thương hiệu và sản phẩm giả để đánh lừa người mua, đặc biệt trong các danh mục như mỹ phẩm, đồ gia dụng và hàng hiệu giá rẻ. "Chúng tôi đang chứng kiến những hình thức lừa đảo được tổ chức chặt chẽ, sử dụng công cụ AI mạnh mẽ để nhân bản gian lận trên quy mô chưa từng thấy" - ông Waldmann nói.

Nền tảng thương mại điện tử TikTok Shop đang phải đối phó với một làn sóng lừa đảo mới sử dụng công nghệ AI ẢNH: REUTERS

Theo TikTok Shop, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, hệ thống đã từ chối hơn 70 triệu sản phẩm và xóa khoảng 700.000 tài khoản người bán do vi phạm chính sách, phần lớn liên quan đến gian lận thương mại hoặc hàng hóa không xác thực.

Công ty cho biết đang sử dụng AI nội bộ kết hợp đối tác bên thứ ba để phát hiện người bán giả mạo, nội dung vi phạm và hành vi bất thường. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của generative AI khiến kẻ gian dễ dàng tạo dựng thương hiệu giả và hình ảnh chuyên nghiệp, làm người tiêu dùng khó phân biệt thật - giả hơn bao giờ hết.

TikTok Shop tăng cường kiểm soát và cảnh báo người dùng

Theo Business Insider, kẻ lừa đảo hiện có thể dựng hàng trăm gian hàng ảo trong vài giờ, sử dụng AI để viết mô tả sản phẩm, tạo ảnh, dựng video quảng cáo, thậm chí giả mạo đánh giá của người dùng. Sau khi thu tiền từ khách, các tài khoản này sẽ biến mất, khiến nạn nhân gần như không thể truy vết.

Các chuyên gia thương mại điện tử nhận định, trước đây, lừa đảo online chủ yếu là quy mô nhỏ và thiếu tinh vi. Nhưng với AI, các nhóm tội phạm mạng có thể vận hành như một công ty thật, có sản phẩm, thương hiệu và marketing đầy đủ.

TikTok khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ xác minh danh tính người bán, kiểm định sản phẩm và hợp tác với cơ quan chức năng để xử lý hành vi gian lận. Đại diện công ty nhấn mạnh, người dùng cần cảnh giác với những sản phẩm giá rẻ bất thường, kiểm tra kỹ thông tin người bán và đánh giá thật, đồng thời báo cáo ngay khi nghi ngờ gian lận.

Chiến dịch "Chậm Mà Chắc - Phòng chống lừa đảo trực tuyến" do Bộ Công an khởi động được triển khai trên toàn quốc ẢNH: T.A

Tại Việt Nam, TikTok cũng đã phối hợp cùng Bộ Công an trong chiến dịch Chống lừa đảo trực tuyến 2025 mang tên "Chậm Mà Chắc", vừa khởi động vào tháng 10.2025, nhằm nâng cao nhận thức về an toàn kỹ thuật số và phòng chống tội phạm mạng.