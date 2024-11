TikTok bị yêu cầu giải thể tại Canada vì lo ngại về an ninh

Theo ABC News, chính phủ Canada yêu cầu TikTok giải thể hoạt động kinh doanh tại nước này sau cuộc đánh giá an ninh quốc gia, nhưng người dân vẫn có thể sử dụng ứng dụng.

Canada ra lệnh TikTok chấm dứt hoạt động tại quốc gia này ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECH NEXT

Canada yêu cầu giải thể công ty của TikTok

Cụ thể, Bộ trưởng Công nghiệp François-Philippe Champagne của Canada vừa thông báo quyết định yêu cầu giải thể TikTok Technology Canada Inc., công ty con của ByteDance tại Canada. Lý do được đưa ra là để giải quyết các rủi ro liên quan đến an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, chính phủ Canada khẳng định sẽ không chặn quyền truy cập của người dân vào ứng dụng TikTok. "Quyết định sử dụng ứng dụng truyền thông xã hội là lựa chọn cá nhân", ông Champagne nhấn mạnh.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh lo ngại về khả năng chính phủ Trung Quốc thu thập dữ liệu người dùng thông qua TikTok. Trước đó, Canada đã cấm TikTok trên tất cả thiết bị di động của chính phủ.

Về phía TikTok, công ty phản ứng bằng cách tuyên bố sẽ kháng cáo lệnh này tại tòa án. Họ cho rằng việc giải thể công ty sẽ gây ảnh hưởng đến hàng trăm người lao động tại Canada và làm suy yếu khả năng chịu trách nhiệm của công ty.

Quyết định của Canada diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và phương Tây về công nghệ ngày càng gia tăng. Hiện Mỹ cũng đang xem xét cấm TikTok trên toàn quốc.