TikTok, Facebook, Apple… nộp thuế tăng mạnh

Theo Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), 10 tháng năm nay, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt hơn 1,4 triệu tỉ đồng, bằng 94,8% so với dự toán pháp lệnh, bằng 116,3% so với cùng kỳ năm trước.

Số thuế các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đã nộp trong 10 tháng qua khoảng 94.600 tỉ đồng, tăng 17% so với số thuế bình quân cùng kỳ năm 2023 ẢNH: NGỌC THẮNG

Có 17/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán (trên 88%). Trong đó, một số khoản thu lớn như: thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt 94,3%; thuế thu nhập cá nhân ước đạt 98,7%; phí, lệ phí ước đạt 98,5%; thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước ước đạt 154,3%; thu từ hoạt động xổ số ước đạt 99,3%...

Cơ quan thuế đã ban hành 15.631 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 118.119 tỉ đồng, bằng 105% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng cục Thuế thông tin thêm, số thuế các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đã nộp trong 10 tháng qua khoảng 94.600 tỉ đồng, tăng 17% so với số thuế bình quân cùng kỳ năm 2023.

Đến nay, đã có 116 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài; tổng số thu ngân sách nhà nước từ các nhà cung cấp nước ngoài là 19.774 tỉ đồng. Tính riêng 10 tháng năm 2024, số thu là 8.200 tỉ đồng, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Hiện 6 nhà cung cấp nước ngoài, gồm Meta (Facebook), Google, Microsoft, TikTok, Netflix, Apple đang nắm giữ 90% thị phần doanh thu dịch vụ thương mại điện tử xuyên biên giới tại Việt Nam.

Từ ngày 21.3.2022, Bộ Tài chính đã chính thức đưa vào hoạt động Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài ngoài nhằm hiện đại hóa công tác quản lý thuế, tạo thuận lợi, bình đẳng, minh bạch trong đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế theo xu hướng quản lý thuế quốc tế.

Cả 6 nhà cung cấp nước ngoài kể trên đều nhanh chóng đăng ký kê khai và nộp thuế trên cổng thông tin này.

Tổng cục Thuế đánh giá, hoạt động thương mại điện tử đang diễn ra mạnh ở Việt Nam. Tình trạng cá nhân, tổ chức kinh doanh thương mại điện tử trên các nền tảng mạng xã hội nhưng không khai báo, giấu bớt doanh thu… ngày càng diễn biến phức tạp.

Cơ quan này đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử. Trong đó có việc đề xuất giải pháp phối hợp với cơ quan chức năng liên quan để thực hiện quản lý đối với các tổ chức, cá nhân, giảm rủi ro trong công tác quản lý thuế.

Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu cố tình vi phạm pháp luật về thuế, sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế cũng phối hợp với các ngân hàng thương mại để thu thập thông tin về dòng tiền giao dịch qua các tài khoản của các tổ chức, cá nhân trong nước với các tổ chức cung cấp dịch vụ trực tuyến nước ngoài (như Google, Facebook, YouTube, Netflix…).

Cạnh đó là thu thập các thông tin cá nhân, nội dung và số tiền giao dịch của các tài khoản cá nhân có dấu hiệu hoạt động kinh doanh thương mại điện tử...