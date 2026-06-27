TikToker gỡ clip, xin lỗi sau phát ngôn về giọng Hội An

TikToker H.H, được biết đến với các nội dung chia sẻ về học tiếng Anh đang trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội sau khi đăng tải video kể về trải nghiệm du lịch tại Hội An. Đoạn video ghi lại câu chuyện H.H sử dụng tiếng nước ngoài để gọi phục vụ, đặt đồ ăn mang lên phòng khi du lịch tại Hội An.

Điều đáng nói, H.H còn để kèm chú thích trong clip: “POV: Bạn gọi room service (dịch vụ phòng) bằng tiếng Anh vì chưa quen với giọng bản địa”. Chính điều này làm dấy lên nhiều tranh cãi, thậm chí bị chỉ trích vì thái độ được cho là có ý phân biệt vùng miền của H.H.

Phía dưới phần bình luận, nhiều người thể hiện sự không đồng tình với cách làm nội dung này của H.H. Nhiều cư dân mạng bình luận: "Không nghe rõ thì nhờ người ta nói chậm lại hoặc nói lại, chứ đâu nhất thiết phải dùng tiếng Anh"; "Tiếng địa phương là một phần văn hóa. Mới nghe chưa quen là chuyện bình thường" hay "Đọc tiêu đề cứ tưởng sang Hội An người Việt phải giao tiếp bằng tiếng Anh". Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng việc sử dụng tiếng Anh không phải là điều đáng bàn nếu cả hai bên đều có thể hiểu nhau.

TikToker H.H xin lỗi

Trước làn sóng phản ứng từ cộng đồng mạng, H.H đã gỡ đoạn video khỏi TikTok và đăng tải bài viết xin lỗi trên trang cá nhân. Trong bài viết, TikToker này gửi lời xin lỗi đến khán giả vì video đã "gây ra những cảm xúc tiêu cực cho mọi người".

H.H thừa nhận cách diễn đạt trong nội dung đã khiến thông điệp bị truyền tải sai lệch, dẫn đến những hiểu lầm ngoài mong muốn. Người này cũng cho biết bản thân không có ý chê bai hay xem thường giọng nói của người dân Hội An nói riêng và các vùng miền khác nói chung.

Đoạn clip của H.H về trải nghiệm du lịch tại Hội An tạo ra nhiều ý kiến trái chiều Ảnh: Chụp màn hình

H.H viết: "Đầu tiên, tôi xin phép được gửi lời xin lỗi chân thành đến quý khán giả về video mà mình đăng tải cách đây vài giờ, vì đã gây ra những cảm xúc tiêu cực cho mọi người dù bất kỳ hình thức nào".

TikToker này cho biết thêm: "Tôi hiểu rằng, chính cách hành văn trong video đã dẫn đến sự sai lệch trong quá trình truyền tải thông tin đến quý khán giả, từ đó gây ra những sự hiểu lầm không đáng có".

Bên cạnh đó, H.H cho biết việc lan tỏa những thông điệp tích cực luôn là định hướng trong quá trình xây dựng nội dung, đồng thời H.H xem đây là "bài học sâu sắc" để cẩn trọng hơn trong việc rà soát nội dung, lựa chọn ngôn từ và truyền tải thông tin đến công chúng trong thời gian tới.

H.H sinh năm 2003, theo học ngành Quan hệ công chúng, từng chia sẻ đạt 7.5 IELTS. H.H cũng từng là thí sinh gây ấn tượng tại cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023. Ngoài ra, TikToker này còn làm công việc của một MC và nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Năm 2024, tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới quốc tế tổ chức ở Thái Lan, H.H tiếp tục gây chú ý khi đảm nhận vị trí phiên dịch phần trả lời ứng xử cho người đẹp chuyển giới Tường San. Thời điểm đó, không ít người cho rằng, H.H góp phần giúp Tường San tiến đến ngôi vị Á hậu với phần phiên dịch trôi chảy, mượt mà.

Sự việc trên của H.H tiếp tục làm dấy lên nhiều ý kiến về trách nhiệm của những người sáng tạo nội dung trên các nền tảng số. Theo nhiều cư dân mạng, với những tài khoản có lượng người theo dõi lớn, cách đặt tiêu đề, lựa chọn câu chữ hay góc nhìn khi kể lại một trải nghiệm đều có thể ảnh hưởng đến cách công chúng tiếp nhận thông tin. Vì vậy, bên cạnh yếu tố thu hút người xem, các nhà sáng tạo nội dung cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng để tránh tạo ra những tranh cãi không đáng có.