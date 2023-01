TikToker kêu trẻ nhỏ chui thử vào ống cọc bê tông: Phản cảm, cần bị xử lý

Những ngày qua, vụ việc bé Hạo Nam, 10 tuổi, ở Đồng Tháp rơi xuống móng cọc sâu 35m và tử vong khiến nhiều người không khỏi xót xa. Ngay thời điểm này, trên nền tảng TikTok, xuất hiện một tài khoản đăng tải clip cho 3 em nhỏ chui thử vào trụ bê tông đang chờ thi công tại một công trường. Các bé được hỏi rõ độ tuổi, cân nặng và tiến hành chui vào cọc với phần thưởng là 2 gói bim bim.

Cuối clip, TikToker giải thích muốn làm clip này để giải đáp thắc mắc của bản thân và khuyến cáo mọi người không làm theo dưới mọi hình thức. Dù vậy, khi video được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người không khỏi bức xúc trước cách thức thực hiện. Nhiều người cho rằng đây là việc làm nguy hiểm đối với các em nhỏ, thậm chí hoài nghi việc TikToker đang “ăn theo" vụ việc thương tâm của bé trai ở Đồng Tháp để câu view nên lên án, phản ứng dữ dội.

Một tài khoản bức xúc: “Lợi dụng con trẻ để câu like, sống nên để đạo đức cho con cháu chứ". Người xem khác bày tỏ: “Tôi đề nghị các cơ quan pháp luật xem có khoản nào có thể truy tố người này không. Cần truy tố nhằm răn đe những cá nhân vì lợi ích của mình mà bất chấp nguy hiểm cho người khác”. Một cư dân mạng thẳng thắn: “Cơ quan nhà nước phải làm việc với chủ sở hữu trang này, yêu cầu họ phải vĩnh viễn xóa tài khoản và không bao giờ được ra một kênh khác”.

Không riêng gì cư dân mạng mà nhiều sao Việt cũng bức xúc khi theo dõi thông tin về đoạn clip này. Trao đổi với chúng tôi, diễn viên Huỳnh Hồng Loan cho rằng hành động của TikToker này gây nguy hiểm cho các em nhỏ và sẽ khiến nhiều người bắt chước làm theo. Cô nghĩ rằng nhà sáng tạo nội dung này đang mượn câu chuyện thương tâm để câu view nên là hành vi phản cảm. Từ vụ việc, nữ diễn viên thẳng thắn: “Tôi nghĩ nên có sự kiểm soát các hoạt động mang tính nguy hiểm, câu view bất chấp trên TikTok".





MC Vũ Mạnh Cường nói anh theo dõi vụ việc của Hạo Nam thời gian qua nên không khỏi bức xúc khi xem clip này. “Bạn để các em nhỏ vào một tình huống nguy hiểm và nếu có điều gì xảy ra, bạn sẽ nói lời xin lỗi thôi hay sao? Rõ ràng bạn đang xúi các bé vào điều nguy hiểm. Mong rằng các bạn TikToker dù có thế nào cũng phải có suy xét, suy nghĩ cẩn trọng để đừng đẩy ai vào vòng nguy hiểm. Khi sự việc xảy ra rồi, lời xin lỗi không thể nào xóa được", anh thẳng thắn.

Diễn viên Quỳnh Lam không đồng tình với cách thực hiện của chủ tài khoản TikTok nói trên, đặc biệt là trong thời điểm nhạy cảm này. Cô cho rằng dù người này thực hiện clip với mục đích răn đe thì cũng không nên vì cách thức thực hiện không đúng. “Nhìn cảnh bạn xúi em bé chui vào ống như vậy thì khá phản cảm, cần ý tứ hơn khi sáng tạo nội dung", Quỳnh Lam nói.

Trong khi đó, diễn viên Huỳnh Kiến An cho rằng cần lên án nam TikToker xúi em nhỏ chui vào trụ bê tông vì “tính mạng người khác đâu phải chuyện đùa”. Ông thẳng thắn nêu quan điểm: “Cho dù với bất cứ lý do gì cũng không nên làm như vậy”. Theo diễn viên Đêm tối rực rỡ, hành vi này không chỉ bị phê phán mà cần phải có biện pháp chế tài để răn đe. Ông nêu ý kiến: “Cơ quan chức năng phải can thiệp để hành vi này không được phép tái diễn nữa”.

Đồng quan điểm, ca sĩ Minh Quân cho rằng đây là hành vi phản cảm, cần phải lên án để làm gương. Ngoài việc gây nguy hiểm cho các em nhỏ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nam ca sĩ cho rằng nội dung clip này đi ngược lại với giá trị về mặt đạo đức. “Ai lại lợi dụng một sự việc đau lòng để làm nội dung như thế, rất thiếu đạo đức nên cần phải lên án", anh nói.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên TikTok xuất hiện những video có nội dung "bẩn", khiến cư dân mạng bức xúc. Trước đó, trường hợp của TikToker Nờ Ô Nô cũng từng vấp phải làn sóng chỉ trích từ dư luận. Cũng có không ít người xem đặt câu hỏi về trách nhiệm và hướng xử lý của TikTok để loại bỏ những clip chứa nội dung “bẩn", tránh ảnh hưởng đến quá trình tiếp nhận của người dùng, đặc biệt là các bạn trẻ.