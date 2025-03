Tìm được phương pháp ôn thi chương trình mới qua Cẩm nang tuyển sinh

Cuối tuần qua, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn phối hợp cùng Báo Thanh Niên tặng 200 cuốn Cẩm nang tuyển sinh 2025 do Báo Thanh Niên thực hiện cho HS các trường tại TX.An Nhơn (Bình Định) và TX.Sông Cầu (Phú Yên).

Trong đó, 100 cuốn được tặng cho 6 trường tại TX.An Nhơn, gồm: THPT số 1 An Nhơn, THPT Nguyễn Đình Chiểu, THPT Hòa Bình, THPT số 2 An Nhơn, THPT số 3 An Nhơn và THPT Nguyễn Trường Tộ. 100 cuốn còn lại được trao cho 4 trường tại TX.Sông Cầu, gồm: THPT Phan Đình Phùng, THPT Phan Chu Trinh, THCS - THPT Võ Nguyên Giáp, THCS - THPT Nguyễn Khuyến.