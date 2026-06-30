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Live Tìm hiểu các loại phẫu thuật ung thư & bệnh khó bằng robot

Huỳnh Na
Huỳnh Na
Công nghệ phẫu thuật bằng robot Da Vinci Xi đang mở ra cơ hội điều trị tối ưu cho người bệnh ung thư và các bệnh lý phức tạp, giúp loại bỏ tổn thương tận gốc, ít xâm lấn và thời gian hồi phục thần tốc.

Robot được ứng dụng trong điều trị từ ung thư tuyến tiền liệt, ung thư cổ tử cung, ung thư đại trực tràng đến các khối u phức tạp ở gan, phổi, thận. Nhờ cánh tay xoay 540 độ và camera 3D với độ phóng đại gấp 10 - 15 lần, robot hỗ trợ phẫu thuật viên bóc tách khối u ở góc hẹp, sâu, nạo vét hạch chuẩn xác, tránh tổn thương mạch máu và thần kinh.

20 giờ thứ ba, ngày 30.6.2026, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến: "Tìm hiểu các loại phẫu thuật ung thư & bệnh khó bằng robot", với sự tham gia của các chuyên gia: TS-BS Nguyễn Anh Dũng - Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu; TS-BS Lê Phúc Liên - Trưởng đơn vị Niệu nữ, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa; BSNT-CKII Phan Thế Thi, bác sĩ Trung tâm Sản phụ khoa.

Chương trình được phát sóng trên Website thanhnien.vn, tamanhhospital.vn; Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

Bạn đọc theo dõi chương trình tại đây hoặc qua hotline: 0287.102.6789 - 093.180.6858 (TP.HCM) và 024.3872.3872 - 024.7106.6858 (HN) để được tư vấn.

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